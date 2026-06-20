"Wäre riesig": Neuseeland und Ägypten wollen ersten WM-Sieg

SID 21.06.2026 • 01:24 Uhr Teilgenommen haben Ägypten und Neuseeland schon mehrmals, ein Sieg gelang nie. Nun kommt es zum direkten Duell.

Wenn Neuseeland und Ägypten in der Nacht auf Montag (3.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) in Vancouver aufeinandertreffen, könnte es für eine Nation endlich soweit sein: Noch immer warten beide auf ihren ersten Erfolg bei einer Fußball-WM.

„Beide suchen nach dem ersten Sieg, und für Neuseeland wäre es riesig, diesen Sieg zu holen“, sagte „All Whites“-Trainer Darren Bazeley vor dem Duell: „Das wäre Geschichte.“

WM 2026: Ägypten und Neuseeland wollen ersten Sieg

Die Neuseeländer sind nach 1982 und 2010 zum dritten Mal bei einer WM dabei, beim diesjährigen Auftakt war die Mannschaft um Kapitän Chris Wood gegen den Iran nur zu einem 2:2 gekommen. Ägypten war mit einem 1:1 gegen Belgien in seine vierte WM-Teilnahme nach 1930, 1990 und 2018 gestartet.

Die Aussicht auf den ersten Sieg „motiviert uns enorm“, betonte Wood. Zumal man sich dadurch eine „großartige Ausgangsposition“ erspielen würde. „Vier Punkte garantieren im Grunde das Weiterkommen“, rechnete der Stürmer vor: „Deshalb denke ich, dass beide Teams sehr darauf brennen werden, dieses Spiel zu gewinnen – im Wissen darum, wie groß die Belohnung am Ende ist.“