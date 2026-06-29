WM 2026: Warum Deutschland um 22.30 Uhr spielt

Daniel Höhn 29.06.2026 • 13:13 Uhr Das Sechzehntelfinale zwischen Deutschland und Paraguay bei der WM wird um 22.30 Uhr angepfiffen. Warum ist das so?

Für gewöhnlich werden die Spiele bei der WM zur vollen Stunde angepfiffen. Die Partie des Sechzehntelfinals zwischen Deutschland und Paraguay wird aber um 22.30 Uhr deutscher Zeit (im LIVETICKER) gestartet. Wie kommt es zu dieser ungewöhnlichen Anstoßzeit?

Laut allgemeinen Angaben der FIFA müsse der Spielplan „weltweit funktionieren“, über „mehrere Zeitzonen“ hinweg und für ein „globales Fernsehpublikum“. Eine genaue Einzelbegründung für diese Anstoßzeit gab der Weltverband nicht.

WM 2026: Es braucht einen zeitlichen Puffer

Zudem können in der K.o.-Runde die Partien durch Verlängerung und/oder Elfmeterschießen länger dauern. Auch eventuelle Unwetter spielen eine Rolle, um genug Puffer zwischen den Partien zu haben.

Vor dem Deutschland-Spiel ist die Begegnung zwischen Brasilien und Japan (19 Uhr im LIVETICKER) angesetzt. In der Nacht von Montag auf Dienstag folgt um 3 Uhr deutscher Zeit das Spiel zwischen den Niederlanden und Marokko (im LIVETICKER).

Somit sieht die Anstoßzeit um 22.30 Uhr wie ein Kompromiss aus. Kein 21-Uhr-Spiel, aber auch kein Nachtspiel um 23 Uhr, was bei einem möglichen Achtelfinale „drohen“ könnte.