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Kahn in Indien als Ikone bejubelt

Kahn in Indien als Ikone bejubelt

Oliver Kahn pflegt eine besondere Beziehung zu Indien und wird von den Fans als Ikone gefeiert.
Im Doppelpass vom 17.05.2026 sind neben SPORT1-Experte Stefan Effenberg auch Oliver Kahn & Neven Subotić zu Gast. Hier gibt's die gesamte Sendung zum Nachschauen.
SID
Oliver Kahn pflegt eine besondere Beziehung zu Indien und wird von den Fans als Ikone gefeiert.

„Eine Ikone – Millionen von Fans“ stand auf einem Plakat. Oder: „We love you Oliver Kahn.“ Der Titan aus Deutschland ist am Flughafen im indischen Mumbai mit großer Hochachtung empfangen worden. Der 57-Jährige wird bei der Fußball-WM als Experte beim indischen Streamingdienst ZEE5 tätig sein.

„Es ist toll für mich, hier in Indien zu sein. Ich war 2023 hier, um Indien zu besuchen. Ich freue mich wirklich, hier zu sein und eine schöne Zeit zu haben“, sagte der frühere Weltklassetorwart des FC Bayern bei seinem Empfang und ergänzte: „Ich schätze alle Fans.“

Kahn absolvierte sein Abschiedsspiel in Indien

Legende Kahn pflegt eine besondere Beziehung zu Indien. Am 27. Mai 2008 hatte er in Kalkutta sein Abschiedsspiel als Profi bestritten. Vor rund 120.000 Zuschauern im Salt-Lake-Stadium hatte er mit den Bayern gegen den indischen Traditionsverein Mohun Bagan AC gespielt.

In Deutschland arbeitet der ehemalige Vorstandschef des FC Bayern auch weiterhin als Experte bei Sky. Im Februar verlängerte er die Zusammenarbeit. In der Sendung „Triple – der Hagedorn Fußballtalk“ diskutiert Kahn regelmäßig über die wichtigsten Entwicklungen im Fußball.

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