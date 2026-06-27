Kahn in Indien als Ikone bejubelt

SID 27.06.2026 • 20:01 Uhr Oliver Kahn pflegt eine besondere Beziehung zu Indien und wird von den Fans als Ikone gefeiert.

„Eine Ikone – Millionen von Fans“ stand auf einem Plakat. Oder: „We love you Oliver Kahn.“ Der Titan aus Deutschland ist am Flughafen im indischen Mumbai mit großer Hochachtung empfangen worden. Der 57-Jährige wird bei der Fußball-WM als Experte beim indischen Streamingdienst ZEE5 tätig sein.

„Es ist toll für mich, hier in Indien zu sein. Ich war 2023 hier, um Indien zu besuchen. Ich freue mich wirklich, hier zu sein und eine schöne Zeit zu haben“, sagte der frühere Weltklassetorwart des FC Bayern bei seinem Empfang und ergänzte: „Ich schätze alle Fans.“

Kahn absolvierte sein Abschiedsspiel in Indien

Legende Kahn pflegt eine besondere Beziehung zu Indien. Am 27. Mai 2008 hatte er in Kalkutta sein Abschiedsspiel als Profi bestritten. Vor rund 120.000 Zuschauern im Salt-Lake-Stadium hatte er mit den Bayern gegen den indischen Traditionsverein Mohun Bagan AC gespielt.