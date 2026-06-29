Wegen „Medienkampagne“: Aus für Tschechiens Trainer Koubek

SID 29.06.2026 • 19:25 Uhr Nach dem Vorrunden-Aus bei der WM muss auch der Nationalcoach gehen.

Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der WM in Nordamerika ist Tschechiens Fußball-Nationaltrainer Miroslav Koubek seinen Job los. Der tschechische Verband FACR gab am Montag die Trennung „in gegenseitigem Einvernehmen“ von dem 74-Jährigen bekannt. Direkt nach dem abschließenden 0:3 gegen Co-Gastgeber Mexiko hatte Koubek noch erklärt: „Ich habe einen Vertrag und gebe nie auf.“

In der Pressemitteilung vom Montag verweist Koubek auf eine Kampagne, die ihn zum Umdenken gebracht habe. „Eine Medienkampagne, die auf einer Reihe von Halbwahrheiten und Lügen gegen mich basierte, trug ebenfalls zu meiner Entscheidung bei“, wurde er zitiert: „Unter diesen Umständen hätte meine Arbeit für die tschechische Nationalmannschaft keinen Sinn mehr gemacht.“