Wegen Mexiko-Fans: Ecuador legt Beschwerde ein

SID 30.06.2026 • 22:20 Uhr Zahlreiche Fans des Gastgebers hatten vor dem Teamhotel des kommenden Gegners in der Nacht für Unruhe gesorgt.

Ecuadors Fußballverband FEF hat nach Unruhen vor seinem Teamhotel in Mexiko-Stadt eine Beschwerde bei den WM-Organisatoren eingereicht. Das teilte die FEF über die Sozialen Medien mit. In der Nacht vor dem WM-Sechzehntelfinale gegen Co-Gastgeber Mexiko (3.00 Uhr MESZ) hatten zahlreiche mexikanische Fans vor der Unterkunft der Ecuadorianer eine Feier veranstaltet – offensichtlich im Versuch, den Gegner in seiner Vorbereitung auf das Spiel zu stören.

„Dieses Verhalten ist meilenweit entfernt von den Prinzipien des Fair Play, der Gleichheit und der Einheit, die eine Fußball-Weltmeisterschaft repräsentieren sollte“, teilte die FEF in einer Stellungnahme mit. Gleichzeitig forderte der Verband die „zuständigen Behörden“ auf, ähnliche Vorfälle zu unterbinden und „die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit unserer Spieler, des Trainerstabs und der Fans zu gewährleisten“.

„Ecuador wird nicht schlafen!“

Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum betonte am Dienstag mit Blick auf die Szenen, man müsse „immer respektvoll gegenüber anderen sein“. Siege der mexikanischen Nationalmannschaft würden „enorme Freude“ bringen, ergänzte sie: „Wir vertrauen darauf, dass das mexikanische Volk verantwortungsbewusst handelt.“

Videos in den Sozialen Medien zeigten mexikanische Fans, wie sie in einem Konvoi aus Autos und Motorrädern am Ecuador-Hotel eintrafen. Dort spielten sie laut Musik, tanzten, ließen Motoren aufheulen, hupten und zündeten Feuerwerk. Unter Schwenken mexikanischer Fahnen war zu hören, wie Fans riefen: „Ecuador wird nicht schlafen!“