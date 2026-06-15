Erste WM-Sensation hat Auswirkungen auf Deutschland

SID 15.06.2026 • 21:22 Uhr Das torlose Remis des Mitfavoriten hat auch Auswirkungen auf die deutsche Mannschaft. Deutschland kann bereits im nächsten Spiel das Weiterkommen sichern.

Der Ausrutscher von Mitfavorit Spanien bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat auch Auswirkungen auf die Ausgangslage der deutschen Nationalmannschaft.

Nach dem 0:0 der Spanier gegen Außenseiter Kap Verde steht schon jetzt fest: Die DFB-Elf ist mit einem Sieg im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste sicher für die K.o.-Runde qualifiziert.

Grund dafür sind die Ergebnisse in den weiteren Gruppen. Beim ausgeweiteten Turnier mit 48 Mannschaften kommen auch die acht besten Gruppendritten weiter. Mit dem zweiten Sieg würde Deutschland sein Punktekonto auf sechs Punkte stellen.

Warum Deutschland sechs Punkte sicher reichen

Da es in den vier Gruppen B, C, F, und H bereits ein Unentschieden gab, können die Gruppendritten dort nicht mehr auf sechs oder mehr Zähler kommen.

Die Chance eines deutschen Ausscheidens in der Vorrunde – wie 2018 und 2022 – ist aber ohnehin nur noch theoretisch. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann hatte zum Auftakt in Gruppe E Außenseiter Curacao mit 7:1 abgefertigt.