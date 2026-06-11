Weitere Proteste vor WM-Eröffnungsspiel

SID 11.06.2026 • 10:43 Uhr Die Demonstranten kehren am Vorabend der WM-Eröffnungsfeier zum Aztekenstadion zurück.

Auch wenige Stunden vor der Eröffnungsfeier der Fußball-WM bleibt die Situation rund um das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt chaotisch. Am Vorabend (Ortszeit) kehrten Hunderte Demonstranten zur ikonischen Arena zurück, sie skandierten Parolen, zu Zusammenstößen mit der Polizei kam es aber nicht.

Bei den meisten Protestanten handelt es sich um Familienangehörige und Verwandte, die ihre verschwundenen und mutmaßlich von Behörden oder kriminellen Banden entführten Kinder suchen. Am Tag des WM-Auftakts zwischen Mexiko und Südafrika am Abend (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) sind weitere Proteste geplant.