Weitere Proteste vor WM-Eröffnungsspiel

Auch wenige Stunden vor der Eröffnungsfeier der Fußball-WM bleibt die Situation rund um das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt chaotisch. Am Vorabend (Ortszeit) kehrten Hunderte Demonstranten zur ikonischen Arena zurück, sie skandierten Parolen, zu Zusammenstößen mit der Polizei kam es aber nicht.
Weitere Proteste vor Eröffnungsspiel
Die Demonstranten kehren am Vorabend der WM-Eröffnungsfeier zum Aztekenstadion zurück.
Demonstranten auf dem Weg zum Stadion
© AFP/SID/GERARDO MAGALLON
Bei den meisten Protestanten handelt es sich um Familienangehörige und Verwandte, die ihre verschwundenen und mutmaßlich von Behörden oder kriminellen Banden entführten Kinder suchen. Am Tag des WM-Auftakts zwischen Mexiko und Südafrika am Abend (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) sind weitere Proteste geplant.
Die Polizei richtete rund um das Stadion eine 1,6 km lange Sicherheitszone ein. Seit Wochen ziehen Demonstrierende durch die Straßen der Hauptstadt.