Welche Sprache singt Deutschland-Gegner Curacao bei der Hymne?

Der deutsche Auftaktgegner Curacao ist bei der Weltmeisterschaft eine große Unbekannte (19 Uhr im Liveticker). Viele Fans dürften nicht nur beim Blick auf die Mannschaft von Trainer Dick Advocaat einige offene Fragen haben.
In welcher Sprache singt DFB-Gegner?
Zum Beispiel: In welcher Sprache singen die Spieler der kleinsten Nation, die je für eine WM qualifiziert war, eigentlich?
„Das Papiamentu, die Muttersprache von rund 80 Prozent der Bevölkerung, ist eine lebendige Kreolsprache, die Portugiesisch, Spanisch, Niederländisch und westafrikanische Sprachen zu etwas völlig Einzigartigem vereint“, erklärte Maren Pauli, Sprachexpertin und Linguistin beim deutschen Unternehmen Babbel.
WM 2026: So feuern die Curacao-Fans den Deutschland-Gegner an
Demnach sei die Sprache im 17. Jahrhundert auf Curacao entstanden – als Kommunikationssprache zwischen versklavten Afrikaner:innen, niederländischen
Kolonialherren und sephardisch-jüdischen Händlern.
Die Nationalhymne heißt „Himno di Kòrsou“. Anfeuern werde die Fans ihren Underdog mit: „Lanta nos bos ban kanta grandesa di Kòrsou!“ Übersetzt: „Erhebt eure Stimme und singt die Größe Curacaos!“