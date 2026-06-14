Welche Sprache singt Deutschland-Gegner Curacao bei der Hymne?

Philipp Heinemann 14.06.2026 • 18:45 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft trifft zum WM-Auftakt auf Curacao -und damit auch auf eine sprachliche weitgehend unbekannte Größe.

Der deutsche Auftaktgegner Curacao ist bei der Weltmeisterschaft eine große Unbekannte (19 Uhr im Liveticker). Viele Fans dürften nicht nur beim Blick auf die Mannschaft von Trainer Dick Advocaat einige offene Fragen haben.

Zum Beispiel: In welcher Sprache singen die Spieler der kleinsten Nation, die je für eine WM qualifiziert war, eigentlich?

„Das Papiamentu, die Muttersprache von rund 80 Prozent der Bevölkerung, ist eine lebendige Kreolsprache, die Portugiesisch, Spanisch, Niederländisch und westafrikanische Sprachen zu etwas völlig Einzigartigem vereint“, erklärte Maren Pauli, Sprachexpertin und Linguistin beim deutschen Unternehmen Babbel.

WM 2026: So feuern die Curacao-Fans den Deutschland-Gegner an

Demnach sei die Sprache im 17. Jahrhundert auf Curacao entstanden – als Kommunikationssprache zwischen versklavten Afrikaner:innen, niederländischen

Kolonialherren und sephardisch-jüdischen Händlern.