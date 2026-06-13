Newsticker
Ergebnisse
Mediathek
Live TV
Originals
WM 2026
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
HIGHLIGHTS
WM 2026
>
Wer soll beim DFB-Team im Tor stehen? Die Frage der Woche
Wer soll beim DFB-Team im Tor stehen?
Die Torwartfrage beschäftigt weiter ganz Deutschland. Wer stünde bei Ihnen im Tor: Baumann oder Neuer? Die Frage der Woche im WM-Doppelpass.
Christopher Mallmann
13.06.2026 • 21:57 Uhr
Die Torwartfrage beschäftigt weiter ganz Deutschland. Wer stünde bei Ihnen im Tor: Baumann oder Neuer? Die Frage der Woche im WM-Doppelpass.
Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite