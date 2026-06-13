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Wer soll beim DFB-Team im Tor stehen? Die Frage der Woche

Wer soll beim DFB-Team im Tor stehen?

Die Torwartfrage beschäftigt weiter ganz Deutschland. Wer stünde bei Ihnen im Tor: Baumann oder Neuer? Die Frage der Woche im WM-Doppelpass.
Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich auf den WM-Auftakt gegen Curacao vor.
Christopher Mallmann
Die Torwartfrage beschäftigt weiter ganz Deutschland. Wer stünde bei Ihnen im Tor: Baumann oder Neuer? Die Frage der Woche im WM-Doppelpass.
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