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Wer sollte bei Deutschland nach dem WM-Aus zurücktreten?
Wer sollte im DFB-Team zurücktreten?
Die deutsche Nationalmannschaft scheitert bei der WM im Sechzehntelfinale. Mats Hummels fordert Konsequenzen und spricht sich für Rücktritte aus. Wer könnte ein Kandidat sein?
SPORT1
30.06.2026 • 10:16 Uhr
Die deutsche Nationalmannschaft scheitert bei der WM im Sechzehntelfinale. Mats Hummels fordert Konsequenzen und spricht sich für Rücktritte aus. Wer könnte ein Kandidat sein?
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