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Werders Sugawara will mit Japan "Geschichte schreiben"

WM-Ansage von Werders Sugawara

Yukinari Sugawara meldet sich in Dallas zu Wort. Dabei macht er die WM-Ziele Japans deutlich.
Katy Perry hat nun auch die WM in den USA eingeläutet. Die Pop-Queen heizte den US-Fans mit einem Kind als Bühnengast ein.
SID
Yukinari Sugawara meldet sich in Dallas zu Wort. Dabei macht er die WM-Ziele Japans deutlich.

Werder Bremens Abwehrspieler Yukinari Sugawara hat vor dem WM-Start mit Japan die großen Ambitionen deutlich zum Ausdruck gebracht.

„Wir sind hergekommen, um Weltmeister zu werden. Wir sind nicht zum Spaß hier. Wir wollen Geschichte schreiben“, sagte Sugawara am Samstag nach einer Trainingseinheit in Dallas.

„Wir müssen bereit sein. Wir müssen kämpfen und für unser Land, unsere Familien und unsere Fans in Japan spielen“, sagte Sugawara.

WM: Japan startet gegen Niederlande ins Turnier

Die Japaner starten am Sonntag in Arlington/Texas gegen die Niederlande (ab 22.00 Uhr im LIVETICKER) in das Turnier. Die Elftal schätzt Sugawara als „ziemlich gute Mannschaft“ ein, man müsse sich „in jeder Hinsicht vorbereiten – mental, körperlich und auch taktisch. Es wird wirklich hart werden. Aber wir sind bereit. Bei einer Weltmeisterschaft gibt es keine einfachen Spiele.“

Japan nimmt zum achten Mal in Folge an einer WM teil. Bisher kam das Team aber nie über das Achtelfinale hinaus.

In der Vorbereitung überzeugte Japan mit Siegen gegen Brasilien und England, die vergangenen sechs Spiele wurden gewonnen. Weitere WM-Gegner in der Gruppe F sind Schweden und Tunesien.

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