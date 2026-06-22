Wetter-Chaos! Steht ein WM-Spiel auf der Kippe?

Moritz Pleßmann 22.06.2026 • 19:37 Uhr Das WM-Spiel zwischen Frankreich und dem Irak wird von bevorstehenden Wetter-Unruhen bedroht. Auch eine Verschiebung ist nicht ausgeschlossen.

Der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada droht das erste Wetter-Chaos. Die Partie zwischen Frankreich und dem Irak (ab 23 Uhr im LIVETICKER) steht auf der Kippe. Für den Abend sind im Austragungsort Philadelphia schwere Unwetter angesagt.

Laut dem lokalen Sender FOX 29 Philadelphia liegt die Wahrscheinlichkeit für ein Gewitter zum Anstoß bei 65 Prozent. Neben starken Regenfällen werden von den Meteorologen Blitze, Donner sowie rasante Windböen erwartet.

Der nationale Wetterdienst sprach darüber hinaus ein mittleres Risiko für plötzlich auftretendes Hochwasser aus, wobei Niederschläge von bis zu fünf Zentimetern pro Stunde möglich sind.

Unterbrechungen bei WM-Spiel möglich

Für das Duell der Gruppe I könnte das Folgen haben: Nicht nur ist der pünktliche Anpfiff bedroht, auch innerhalb des Spiels könnte es zu Unterbrechungen kommen. Denn: In den USA gilt die Regel, dass Sportveranstaltungen nicht fortgesetzt werden dürfen, sollte innerhalb von acht Meilen (rund 13 Kilometer) ein Blitz registriert werden. Geschieht dies, wird die Partie für mindestens 30 Minuten unterbrochen.

Dies kann unter Umständen sehr lange Unterbrechungen nach sich ziehen, da erst dann weitergespielt wird, wenn in dieser halben Stunde keine weiteren Blitze einschlagen. Sobald das passiert, startet die Zeit von vorn.

Für die Zuschauer soll es bei Einschränkungen Evakuierungsmaßnahmen geben. „Die Zuschauer werden zunächst aus dem Stadion in die Haupteingangsbereiche evakuiert und suchen dort Schutz“, erklärte eine Managerin von Philadelphia Soccer 2026.