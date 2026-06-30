Transfer mit Folgen: Barca gibt einstiges Wunderkind ab

Philipp Heinemann 30.06.2026 • 18:34 Uhr Der FC Barcelona gibt seinen einstigen Hoffnungsträger Ansu Fati endgültig ab.

Ansu Fati verlässt den FC Barcelona und wechselt mit sofortiger Wirkung zur AS Monaco. An den französischen Topklub war das einstige Wunderkind der Katalanen in der vergangenen Saison bereits ausgeliehen.

Barca verkündete die Einigung mit Monaco offiziell – Medienberichten zufolge soll der Klub eine Ablöse in Höhe von elf Millionen Euro erhalten, eine Beteiligung an möglichen Erlösen aus zukünftigen Transfers soll ebenfalls Teil der Abmachung sein.

Fati spielte seit 2012 für Barca und galt einst als große Zukunftshoffnung. Nach dem Abgang von Weltstar Lionel Messi erhielt er sogar dessen Rückennummer, die legendäre Zehn. Unter anderem wegen wiederholter Verletzungsprobleme konnte der Offensivspieler die Erwartungen nie erfüllen.

Fati-Abgang für Barca durchaus wichtig

In Monaco wusste der 23-Jährige aber häufig zu überzeugen. In 30 Saisonspielen erzielte er 12 Tore.

Für Barcelona ist der Transfer durchaus von Bedeutung: Der immer noch vor finanziellen Herausforderungen stehende Topklub nimmt nicht nur Geld ein, sondern spart auch Gehalt ein – angeblich um die 17 Millionen Euro ein.