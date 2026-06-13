WM: Große Verantwortung für Türkei-Star Arda Güler

SID 13.06.2026 • 18:06 Uhr Die Türkei hat große Träume bei der WM. Ihr Hoffnungsträger ist ein 21-Jähriger mit "Maradona"-Status.

Die Last der Verantwortung spürte Arda Güler schon als kleiner Junge. Als Fenerbahce einst beim 13 Jahre alten Linksfuß aus Ankara anklopfte, erwachte in dem Talent nicht allein der Traum, einmal für seinen Lieblingsklub, die Gelben Kanarienvögel, zu spielen. „Ich kann nicht sagen, dass wir nur an Fußball dachten“, sollte er später einmal erzählen, denn: „Wir brauchten Geld.“

Aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen hat der Profi von Real Madrid seiner Familie mittlerweile alle finanziellen Sorgen genommen. Die Verantwortung, die auf die schmalen Schultern des 175 Zentimeter großen türkischen Technikers drückt, ist aber weiter enorm. Vor allem „Abi“ („großer Bruder“), so sein Spitzname in Madrid, verkörpert die Hoffnungen des Landes vor dem WM-Auftakt am Sonntag in Vancouver gegen Australien (Ab 6:00 Uhr im SPORT1-LIVETICKER).

„Wie Maradona in Neapel“

„Arda wird in der Türkei verehrt. Ein bisschen wie Maradona in Neapel“, sagte Nationaltrainer Vincenzo Montella einmal über seinen Star: „Er hat Talent, Intuition und ein gutes Spielverständnis. Er weiß, wann er das Tempo drosseln, wann er die Tiefe suchen muss, und wie man Tore schießt.“ Hinter der „unschuldigen Miene“ verstecke sich „viel Cleverness“.

Eine außergewöhnliche Gabe, die dem heute 21-jährigen Güler schon einen Kaderplatz bei der EM 2024 beschert hatte. Er traf dann prompt als jüngster Spieler bei seinem ersten EURO-Einsatz und unterbot damit den großen Cristiano Ronaldo. Auch bei den „Königlichen“ aus Madrid stellt Güler sein Gesamtpaket nach einiger Anlaufzeit immer öfter unter Beweis. Herausragende Momente der vergangenen Saison waren ein Treffer aus fast 70 Metern gegen Elche – und der Doppelpack im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Bayern München.

Viel Bundesliga im türkischen Kader

Nun führt er unter anderem mit dem routinierten Kapitän Hakan Calhanoglu zusammen die türkische Auswahl an, die nach dem Viertelfinaleinzug vor zwei Jahren mit großen Hoffnungen zur dritten WM-Teilnahme aufgebrochen ist. „Es gibt nichts, was diese Mannschaft nicht schaffen kann“, sagte Calhanoglu, der als gebürtiger Mannheimer einst in der Bundesliga für den Hamburger SV und Bayer Leverkusen spielte.