WM-Neuling pfeift Deutschland

SID 17.06.2026 • 15:29 Uhr Felix Nmecha hat gute Erinnerungen an den Schiedsrichter Juan Gabriel Benitez aus Paraguay

Wieder ein WM-Neuling an der Pfeife: Schiedsrichter Juan Gabriel Benitez aus Paraguay leitet das zweite WM-Vorrundenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Samstag (22 Uhr MESZ im LIVETICKER) in Toronto gegen die Elfenbeinküste. Das gab der Weltverband FIFA am Mittwoch bekannt.

Schon beim Endrunden-Auftakt des viermaligen Weltmeisters war ein WM-Debütant im Einsatz. Der Marokkaner Jalal Jayed hatte mit der Leitung der Partie gegen Curacao (7:1) aber keine Mühe.

Der 43 Jahre alte Benitez wird von seinen Landsleuten Eduardo Cardozo und Milciades Saldivar an den Seitenlinien unterstützt. Als Vierter Offizieller ist Khalid Alturais (Saudi-Arabien) im Einsatz. Die Video-Assistenten gab der Weltverband nicht bekannt.

Bereits bei der Klub-WM im Einsatz