Wieder ein WM-Neuling an der Pfeife: Schiedsrichter Juan Gabriel Benitez aus Paraguay leitet das zweite WM-Vorrundenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Samstag (22 Uhr MESZ im LIVETICKER) in Toronto gegen die Elfenbeinküste. Das gab der Weltverband FIFA am Mittwoch bekannt.
WM-Neuling pfeift Deutschland
Schon beim Endrunden-Auftakt des viermaligen Weltmeisters war ein WM-Debütant im Einsatz. Der Marokkaner Jalal Jayed hatte mit der Leitung der Partie gegen Curacao (7:1) aber keine Mühe.
Der 43 Jahre alte Benitez wird von seinen Landsleuten Eduardo Cardozo und Milciades Saldivar an den Seitenlinien unterstützt. Als Vierter Offizieller ist Khalid Alturais (Saudi-Arabien) im Einsatz. Die Video-Assistenten gab der Weltverband nicht bekannt.
Bereits bei der Klub-WM im Einsatz
Der in Asuncion geborene Benitez steht seit 2019 auf der FIFA-Liste. Er war 2024 bei der Copa America im Einsatz, bei der Klub-WM im vergangenen Jahr pfiff er das Gruppenspiel zwischen Borussia Dortmund und den Mamelodi Sundowns aus Südafrika (4:3). Nationalspieler Felix Nmecha hat daran gute Erinnerung – er traf damals für den BVB.