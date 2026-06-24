Wieder fit: Aber Neymar gegen Schottland auf der Bank

Fit ja, Startelf nein: Brasiliens Superstar Neymar sitzt beim Gruppenfinale gegen Schottland (0.00 Uhr MESZ/MagentaTV) zunächst nur auf der Bank. Stattdessen lässt Nationaltrainer Carlo Ancelotti Vinicius Junior, Lucas Paqueta, Matheus Cunha und Rayan für die Selecao von Beginn an stürmen. Rechtsaußen Rayan vom AFC Bournemouth rückt dabei für den verletzten Raphinha in die Startelf.

Neymar hatte zuletzt nach überstandenen Wadenproblemen wieder mit der Mannschaft trainieren können, Ancelotti sagte in der Pressekonferenz vor dem Spiel, der 34-Jährige sei wieder „bereit“. Neymar habe „sehr gut trainiert in dieser Woche. Er ist fit und wir sind sehr glücklich darüber“, sagte der Italiener weiter.