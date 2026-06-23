WM 2026: Wird Pavlovic zum Problemfall?

SPORT1 23.06.2026 • 15:39 Uhr In den ersten beiden WM-Spielen der deutschen Nationalmannschaft wird Aleksandar Pavlovic den Ansprüchen nicht vollkommen gerecht. Dabei liegen auf ihm die größten Hoffnungen.

Wenn in den vergangenen Monaten über die beiden Sechserpositionen der DFB-Elf diskutiert wurde, wurde ein Mann nie hinterfragt: Aleksandar Pavlovic. Viele Namen standen zur Debatte, seiner nicht. Leon Goretzka hat seit März an Boden verloren, Angelo Stiller schaffte es lediglich auf dem letzten Drücker zur WM und Felix Nmechas Einsatz war verletzungsbedingt lange fraglich.

Und weil Joshua Kimmich dauerhaft als rechter Verteidiger aktiv ist, wurde Pavlovic zum einzigen Fixstern vor der DFB-Abwehr. Erstaunlicherweise ist es ausgerechnet der 22-Jährige, der den Erwartungen in diesem Turnier bislang hinterherhinkt. Vor allem gegen die Elfenbeinküste hatte er ungewohnte Probleme.

„Wenn die Ivorer nur ein bisschen robuster vorgegangen sind und es körperlicher wurde, hatte Pavlovic überraschenderweise Probleme“, sagt SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Die WM-Kabine“. Der Insider begleitet auch den FC Bayern und hat den Nationalspieler daher stets im Blick.

Pavlovic schwächelt aktuell

„Eigentlich muss sich Pavlovic da keine Gedanken machen. Er besitzt Spielintelligenz und wirft sich nicht in Zweikämpfe, die schon vorher verloren sind. Und die Duelle, die er führt, geht er physisch präsent an“, erklärt Kumberger weiter. Umso verwunderlicher sei die Tatsache, dass Pavlovic schwächelt.

Dass sich der 22-Jährige aktuell schwertut, ist auch den Verantwortlichen der DFB-Elf nicht verborgen geblieben. Sollte sich Bundestrainer Julian Nagelsmann aufgrund der so komfortablen Ausgangslage dazu entscheiden, im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador zu rotieren, könnte es Pavlovic sein, der eine Pause bekommt.

Ein erster Hinweis ist die Tatsache, dass Nadiem Amiri nach einer Stunde gegen die Ivorer für den Bayern-Star eingewechselt wurde. Er dankte es dem Coach mit einer sehenswerten Flanke, die Deniz Undav zum ersten deutschen Treffer nutzte.

Alternativen für Pavlovic sind da

Zudem gibt es weitere Alternativen: Nmecha ist aufgrund seiner guten Leistungen gesetzt und Goretzka konnte bei seinem Kurzeinsatz gegen die Elfenbeinküste beweisen, dass er immer noch ein wichtiger Faktor sein kann. Seine Rettungstat beim Stand von 1:1 rettete der DFB-Elf zu einem guten Teil den Tag.