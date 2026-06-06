Wirtz will Führungsrolle einnehmen

SID 06.06.2026 • 06:41 Uhr Der Ex-Leverkusener will bei seiner ersten WM vorangehen.

Florian Wirtz will bei seiner ersten WM eine Führungsrolle in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft einnehmen. Das Team sei im Vergleich zur Heim-EM 2024 „jünger geworden“, sagte Wirtz: „Da braucht es neue Spieler, die vorangehen und Verantwortung übernehmen. Das traue ich mir zu. Dafür bin ich bereit.“

Für Wirtz ist es die erste WM-Teilnahme. Vor vier Jahren in Katar war der 23-Jährige nach einem gerade auskurierten Kreuzbandriss nicht dabei, bei der EM überzeugte er an der Seite von Jamal Musiala. „Meine Rolle hat sich verändert im Vergleich zum letzten Turnier“, sagte Wirtz vor der WM-Generalprobe am Samstag (20.30 Uhr MESZ) in Chicago gegen die USA.