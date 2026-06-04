WM: 13-Jähriger kommentiert Deutschland-Spiel

SID 04.06.2026 • 12:09 Uhr Deutschlands WM-Auftaktspiel wird auch beim Kindersender KiKA zu sehen sein - mit einem besonderen Kommentator.

Wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am 14. Juni ihr WM-Auftaktspiel gegen Curaçao (19.00 Uhr MESZ, ARD und MagentaTV) bestreitet, ist auch der 13-jährige Niklas mittendrin – und zwar am Mikrofon.

Gemeinsam mit Moderatorin Stephanie Baczyk wird der Teenager das Spiel im Livestream auf kika.de, in der KiKA-App sowie in der ARD-Mediathek kommentieren.

Das Kindermedienangebot von ARD und ZDF begleitet die Fußball-WM, die am 11. Juni beginnt und mit dem Finale am 19. Juli endet, online auf kika.de und in der KiKA-App.

WM: Nicht der erste große Auftritt für Nachwuchskommentator

Kindern soll so ein „altersgerechter Zugang zu großen Sportereignissen“ geboten werden, wie es in einer Mitteilung heißt.

Für Niklas ist es nicht der erste große Auftritt am Mikrofon: Im vergangenen Jahr durfte er bereits ein Länderspiel der Frauen-Nationalmannschaft bei KiKA kommentieren.