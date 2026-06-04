WM: 13-Jähriger kommentiert Deutschland-Spiel

Wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am 14. Juni ihr WM-Auftaktspiel gegen Curaçao (19.00 Uhr MESZ, ARD und MagentaTV) bestreitet, ist auch der 13-jährige Niklas mittendrin – und zwar am Mikrofon.
13-Jähriger kommentiert WM-Spiel
Gemeinsam mit Moderatorin Stephanie Baczyk wird der Teenager das Spiel im Livestream auf kika.de, in der KiKA-App sowie in der ARD-Mediathek kommentieren.
Das Kindermedienangebot von ARD und ZDF begleitet die Fußball-WM, die am 11. Juni beginnt und mit dem Finale am 19. Juli endet, online auf kika.de und in der KiKA-App.
WM: Nicht der erste große Auftritt für Nachwuchskommentator
Kindern soll so ein „altersgerechter Zugang zu großen Sportereignissen“ geboten werden, wie es in einer Mitteilung heißt.
Für Niklas ist es nicht der erste große Auftritt am Mikrofon: Im vergangenen Jahr durfte er bereits ein Länderspiel der Frauen-Nationalmannschaft bei KiKA kommentieren.
ARD und ZDF zeigen bei der WM insgesamt 60 Spiele, darunter alle Partien der deutschen Mannschaft. Alle 104 Spielen sind nur beim kostenpflichtigen Streamingsdienst der Telekom MagentaTV zu sehen.
Die volle Ladung WM: Montag bis Freitag ab 18 Uhr täglich WM Aktuell LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de und in der SPORT1 App