WM 2026: Belgisches Schützenfest! Debakel abgewendet

SID 27.06.2026 • 07:03 Uhr Die "Roten Teufel" holen gegen Neuseeland ihren ersten Sieg bei dieser WM - und kommen als Gruppenerster weiter.

Belgiens Altstars haben auch dank Anführer Kevin De Bruyne ein erneutes WM-Debakel abgewendet und beim Turnier in Nordamerika die K.o.-Phase erreicht. Nach zwei enttäuschenden Auftritten zum Auftakt holte der WM-Dritte von 2018 beim verdienten 5:1 (1:0) am letzten Gruppenspieltag gegen Außenseiter Neuseeland seinen ersten Sieg und sicherte sich als Erster der Gruppe G das Ticket für das Sechzehntelfinale.

Doppelpacker Leandro Trossard (28., 50.) vom englischen Meister FC Arsenal, De Bruyne (66.) und die „Joker“ Romelu Lukaku (86.) und Alexis Saelemaekers (90.+4) führten die Belgier im BC Place von Vancouver zum ersehnten Sieg. Vier Jahre nach dem Vorrundenaus in Katar blieb den „Roten Teufeln“ damit eine noch größere Blamage erspart. Im Sechzehntelfinale geht es nun am Mittwoch in Seattle gegen einen Gruppendritten.

Mit dem Rücken zur Wand konnte Belgiens Trainer Rudi Garcia wieder auf Jérémy Doku setzen. Der Flügelstürmer war zuletzt wegen einer Atemwegserkrankung ausgefallen. Unter der Woche war er zudem nach London geflogen, um bei der Geburt seines ersten Kindes dabei zu sein. Der 24-Jährige von Machester City bildete gemeinsam mit Charles De Ketelaere und Trossard die offensive Dreierreihe, Romelu Lukaku rückte wieder auf die Bank.

WM: Belgien für Dominanz belohnt

Und das namhafte Trio war sofort gefragt. Belgien drückte die Neuseeländer mit viel Ballbesitz tief in die Defensive, Trossard (11.) hatte früh die Führung auf dem Fuß. Jedoch landete sein Abschluss am Innenpfosten, von wo der Ball die Linie entlang rollte bis er von Neuseeland geklärt werden konnte.

Ein Weckruf für den Außenseiter? Nein. Belgien gab den „All Whites“ auch in der Folge keine Luft zum Atmen, die Führung durch Trossard nach einer knappen halben Stunde war bereits überfällig. Erst danach wagte sich Neuseeland gezwungenermaßen aus der Deckung, wirklich gefährlich wurde es dabei jedoch nicht – anders als auf der Gegenseite.

Einen Ball nach dem anderen spielten die Belgier in den Rücken der neuseeländischen Abwehr, die damit überhaupt nicht zurecht kam und zudem Glück hatte, dass sowohl De Bruyne (42.) als auch De Ketelaere (43.) ihre Großchancen ungenutzt ließen. 15:0 Torschüsse sprachen nach der ersten Halbzeit eine deutliche Sprache.