WM 2026: Bewegender Moment! Vini Jr. bricht im TV in Tränen aus

Vincent Wuttke 29.06.2026 • 13:00 Uhr Vinícius Junior vergießt im TV Tränen. Eine emotionale Botschaft ist der Auslöser.

Mit seinen emotionalen Handlungen auf dem Platz hat Vinícius Junior bereits mehrfach für Aufsehen gesorgt. Nun hat der Star der brasilianischen Nationalmannschaft in einem TV-Interview während der WM mit einem emotionalen Augenblick für Erstaunen gesorgt.

In der Sendung „Domingão com Huck“ mit dem Gastgeber Luciano Huck brach der Stürmer von Real Madrid in Tränen aus, als ihn eine Videobotschaft seiner Großmutter erreichte.

„Ich habe eine Nachricht von einer Frau mitgebracht, die dein Herz erfüllt und die dich sehr liebt. Im Moment ist sie weit weg, aber ich glaube, ganz Brasilien würde sich wünschen, dass sie in deiner Nähe wäre. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass sie die Frau deines Lebens ist“, leitete Huck ein.

Dann war seine Oma Dona Nilza im Bild. Sie erinnerte an die Kindheit ihres Enkels und erzählte, dass sein „ganzes Leben“ nur aus Fußball bestand. Die Großmutter verriet außerdem, dass Vini bis zu seinem 16. Lebensjahr mit ihr im selben Bett schlief.

Vinícius weint wegen seiner Oma

Und dem Star? Dem war die letzte Aussage gar nicht peinlich. Er fing an, viele Tränen der Rührung zu vergießen. Als er diese Aussage hört, kann der Spieler seine Tränen nicht zurückhalten und sprach über die enge Bindung.

„Wann immer ich kann, bin ich bei ihr, um jeden Augenblick zu genießen, denn ich weiß, dass jeder Mensch irgendwann einmal gehen muss – deshalb genieße ich die Zeit mit meiner Familie. Sie haben alles getan, damit ich meinen Traum verwirklichen konnte“, fügte er hinzu.