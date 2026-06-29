WM 2026: Brasilien vs. Japan heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Wer kommt ins Achtelfinale?

SPORT1 29.06.2026 • 16:00 Uhr Heute kommt es in Houston zum zweiten Sechzehntelfinale der WM 2026. Können die Japaner den Rekordweltmeister ärgern? SPORT1 zeigt, wie Sie die Partie live verfolgen können.

Rekordweltmeister Brasilien trifft am Montagabend deutscher Zeit im Sechzehntelfinale der WM auf Japan (19 Uhr im LIVETICKER). Die Partie findet in Houston statt.

Während die Südamerikaner ihre Gruppe souverän gewannen, wurde Japan Gruppenzweiter. Dabei trotzten die Asiaten aber immerhin den Niederlanden ein 2:2 ab.

WM heute live: So können Sie Brasilien – Japan live verfolgen

TV: ZDF, MagentaTV

ZDF, MagentaTV Stream: ZDF Mediathek, MagentaTV

ZDF Mediathek, MagentaTV Ticker:SPORT1.de und SPORT1 App

Der alles überragende Akteur bei Brasilien war bislang Vinícius Júnior. „Ich bin nicht hier, um individuelle Auszeichnungen zu gewinnen. Ich bin hier, um Weltmeister zu werden“, sagte Viní.

„Für mich ist Viní absolute Weltklasse“, schwärmte Ancelotti, der den schnellen Flügelspieler schon bei den Königlichen in Spanien coachte. Er habe „keine Zweifel daran gehabt“, dass Vinícius bei dieser WM glänzen würde: „Er ist ganz klar einer der Besten der Welt.“

WM 2026: Vinícius so gut wie nie

Erstmals nach den Ikonen Ronaldo und Rivaldo beim bislang letzten Titelgewinn 2002 traf ein Brasilianer in allen drei Gruppenspielen. Doch jetzt, mit dem Sechzehntelfinale. beginne die WM erst richtig, stellte Vinícius klar, und er forderte von seinen Kollegen: „Wir müssen bereit sein, große Spiele zu machen – um Brasilien wieder an die Spitze zu bringen.“

Vinícius selbst scheint in diesem Jahr bereiter denn je. „Sein Niveau ist herausragend und er steigert sich mit jedem Spiel weiter. Nie zuvor sah er im Nationaltrikot so gut aus“, schrieb die spanische Zeitung AS. „Vinicius ist ein Genie, im Eins-gegen-Eins ist er kaum zu verteidigen“, meinte Mitspieler Douglas Santos.