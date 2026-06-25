WM 2026: Deshalb schauen Ägypten und Schottland auf Deutschland

Niklas Sagner 25.06.2026 • 19:08 Uhr Ägypten hat bereits eine gute Ausgangslage in der Gruppe G. Trotzdem kann das DFB-Team Salah und Co. schon jetzt weiterhelfen. Auch Schottland hofft auf einen deutschen Sieg.

Ägypten schaut heute Abend besonders auf das letzte Gruppenspiel von Deutschland gegen Ecuador (22 Uhr deutscher Zeit). Wenn Ecuador nicht gegen das DFB-Team gewinnt, kann Ägypten schon vorzeitig das Ticket für die K.o.-Runde buchen.

Das liegt daran, dass Ägypten bei einem Sieg Ecuadors unter theoretischen Umständen noch aus den acht besten Gruppendritten herausfallen könnte. So könnte Ägypten also schon vor dem letzten Gruppenspiel gegen den Iran (Samstag um 5 Uhr deutscher Zeit) Gewissheit haben und womöglich den ein oder anderen Spieler für das Sechzehntelfinale schonen.

Ägypten steht mit vier Punkten nach den ersten beiden Spielen im Moment sogar auf Tabellenplatz eins der Gruppe G. Nach dem überraschenden Unentschieden gegen Favorit Belgien folgte ein 3:1-Sieg gegen Neuseeland. Deshalb erscheint das mögliche Szenario eines Ausscheidens in der Gruppenphase in weiter Ferne. Doch für die Planungssicherheit würden sich die Ägypter sicher über einen deutschen Sieg freuen.

WM 2026: Auch Schottland hofft auf Deutschland

Nach der deutlichen 0:3-Niederlage der Schotten gegen Brasilien bangt die „Tartan Army“ um das Weiterkommen in das Sechzehntelfinale. Doch für Schottland ist die Ausgangslage deutlich schlechter, als für Ägypten.