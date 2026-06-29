WM 2026: Deutschland vs. Paraguay heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Schafft es die Nagelsmann-Elf ins Achtelfinale?

SPORT1 29.06.2026 • 19:00 Uhr Nach der Niederlage gegen Ecuador will es die deutsche Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale gegen Paraguay besser machen. SPORT1 zeigt, wie Sie das WM-Spiel heute live verfolgen können.

Am späten Montagabend deutscher Zeit wird es für die deutsche Nationalmannschaft ernst. Der Auftakt der K.o.-Runde bei der WM steht auf dem Programm. Gegner in Boston ist Paraguay (ab 22.30 Uhr im LIVETICKER).

Die Südamerikaner wurden in der Gruppe D hinter den USA und Australien Dritter. Gegen den Co-Gastgeber kam Paraguay zum Auftakt mit 1:4 unter die Räder, gegen Australien kam man nicht über ein torloses Remis hinaus.

WM heute live: So können Sie Deutschland – Paraguay im Free-TV, Stream & Ticker verfolgen

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Beim DFB-Team dominiert die Debatte um die Position von Kapitän Josuha Kimmich. Lothar Matthäus klingt bei Sky und Bild geradezu melodramatisch. „Holt ihn da hinten weg!“, flehte er in Richtung Bundestrainer Julian Nagelsmann: „Muss man warten, bis etwas passiert? Wenn wir jetzt noch ein Spiel verlieren, sind wir ausgeschieden!“

Philipp Lahm schloss sich an. Er sehe Kimmich auf der Sechs. „Er würde der Mannschaft Stabilität geben, seine Stärken würden deutlich mehr sichtbar werden“, schrieb der Weltmeister von 2014 für den kicker.

Bundestrainer Nagelsmann baut auf Nmecha und Pavlovic

Nagelsmann müsste für eine Kapitänsrochade im Zentrum Aleksandar Pavlovic oder Felix Nmecha streichen, aber auf keinen will er verzichten. „Ich finde, dass sie es gut machen“, sagte Nagelsmann nach dem 1:2 gegen Ecuador. Aber, ein Hintertürchen knarzt: „Im Fußball kann man nichts ausschließen.“

Derweil zeigte sich Paraguay voller Vorfreude auf das Duell. Seine Mannschaft kämpfe „mit ganzer Seele, um den Namen unseres Landes ganz nach oben zu bringen“, schrieb Kapitän Gustavo Gomez bei Instagram: „Wir sind zurückgekehrt, um uns zu beweisen, und wir werden kämpfen bis zum Schluss.“ Denn wenn ein Paraguayer an etwas glaube, dann „ist nichts unmöglich“.

Die Temperatur stieg auch in der Heimat spürbar. „Der Traum geht weiter. Jetzt beginnt das Turnier erst so richtig“, schrieb die Asunción Times über das anstehende K.o.-Duell mit dem „traditionellen Mitfavoriten“ aus Europa. Bei einem Sieg würde Deutschland auf den Gewinner des Duells zwischen Frankreich und Schweden treffen.