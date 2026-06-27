WM 2026: Drastische Maßnahme nach Torwart-Bock - Bielsa greift durch!

Das sieht man wirklich selten! Uruguays Torhüter Fernando Muslera wurde bei der 0:1-Pleite gegen Spanien, die für Uruguay auch das WM-Aus bedeutete, schon zur Halbzeit ausgewechselt. Für ihn kam Ersatzkeeper Sergio Rochet in die Partie.
Drastische Maßnahme nach Torwart-Bock
Damit reagierte Trainer Marcelo Bielsa auf eine extrem schwache erste Hälfte des 40-Jährigen, der beim Treffer der Spanier (42.) gravierend gepatzt hatte. Den schwach platzierten Schuss von Alex Baena ließ Muslera durch die Hände flutschen – der Ball landete im Tor.
Experte: Muslera muss den halten
„Muslera muss den halten, da sind wir uns alle einig“, meinte Jonas Hofmann klar bei MagentaTV. „Der nächste schwere Fehler“, kommentierte Jan Platte die Szene.
Schon beim 2:2 gegen Kap Verde hatte Muslera beim zweiten Gegentreffer nicht gut ausgesehen und war völlig übermotiviert aus seinem Kasten gelaufen. Stürmer Helio Varela nutzte den Ausflug und schob ins leere Tor ein.
Muslera wurde damit zum ersten Torwart seit 1966, der in einer einzigen FIFA-Weltmeisterschaft drei Fehler begangen hat, die zu Gegentoren führten. Ein unrühmlicher Rekord.
WM: Unruhen bei Uruguays Nationalteam
Bielsa sorgte nur wenige Minuten später für den nächsten Wechsel-Hammer. Nach nur 57 Minuten nahm er Kapitän und Starspieler Federico Valverde vom Feld. Dieser war sichtlich frustriert, den obligatorischen Handschlag mit seinem Trainer gab es nicht. Bielsa hat in der Mannschaft einen schweren Stand und soll sogar die Spieler gegen sich aufgebracht haben.
Die Niederlage bedeutete das WM-Aus für Uruguay. Nach zwei enttäuschenden Unentschieden gegen die krassen Außenseiter Saudi-Arabien und Kap Verde hätte Uruguay zwingend gewinnen müssen, aber das Team enttäuschte erneut.
Es war nach 2022 das zweite Gruppenaus in Folge für die „Celeste“.