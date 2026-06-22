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WM 2026 heute live: Argentinien - Österreich im Free-TV, Livestream & Ticker - Messi auf Rekordjagd

Lässt Messi jetzt Klose hinter sich?

Zweiter Auftritt von Lionel Messi bei der WM 2026: Weltmeister Argentinien trifft auf Österreich - der Torrekord von Miroslav Klose könnte endgültig fallen. So sehen Sie das WM-Spiel heute live.
SPORT1
Zweiter Auftritt von Lionel Messi bei der WM 2026: Weltmeister Argentinien trifft auf Österreich - der Torrekord von Miroslav Klose könnte endgültig fallen. So sehen Sie das WM-Spiel heute live.

Wenn Argentinien am zweiten Vorrundenspieltag der Weltmeisterschaft 2026 auf Österreich trifft, richtet sich der Blick einmal mehr auf einen Mann: Lionel Messi.

Der Kapitän der „Albiceleste“ steht erneut im Zentrum der Aufmerksamkeit – nach seinem Dreierpack zum Auftakt könnte er sich mit einem weiteren Treffer vor Miroslav Klose zum alleinigen WM-Rekordtorschützen aufschwingen. Das Spiel beginnt um 19 Uhr (im LIVETICKER).

WM heute im Free-TV: So sehen Sie Argentinien – Österreich live

WM 2026: Lässt Messi Klose jetzt hinter sich?

Messis WM-Statistik – er steht wie der deutsche Ex-Weltmeister Klose nun bei 16 Toren – spricht für sich.

Darüber hinaus ist es vor allem seine Präsenz, die das Team trägt. Seine Mitspieler suchen ihn in kritischen Situationen instinktiv, und oft genügt ein kurzer Antritt oder ein präziser Pass, um defensive Strukturen zu knacken.

Wie Argentinien hat auch Österreich seine Auftaktpartie gewonnen, gegen Jordanien fuhr das Team von Trainer Ralf Rangnick ein 3:1 ein.

Der Gewinner der Partie ist dem Gruppensieg ganz nahe.

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