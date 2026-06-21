WM 2026 heute live: Belgien - Iran im Free-TV, Livestream und Ticker

Philipp Heinemann 21.06.2026 • 18:00 Uhr In der völlig offenen Gruppe G steht der zweite Spieltag an. Belgien trifft auf den Iran, der sich einmal mehr über die Behandlung durch die USA beschwert.

Belgien und der Iran stehen bei der Weltmeisterschaft 2026 vor einem wichtigen Duell. Im zweiten Vorrundenspiel der Gruppe G geht es darum, sich auf dem Weg ins Sechzehntelfinale eine möglichst gute Ausgangsposition zu erarbeiten.

Vor der Partie um 21 Uhr (hier im LIVETICKER) haben alle vier Mannschaften – im zweiten Spiel stehen sich in der Nacht auf Montag Neuseeland und Ägypten gegenüber – einen Punkt auf dem Konto.

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Wie schon am ersten Spieltag steht der Iran nicht nur aus sportlichen Gründen unter besonderer Beobachtung.

Dem iranischen Team, das in Mexiko sein WM-Quartier bezog, ist die Einreise in die USA nur an Spieltagen gestattet. Unmittelbar nach dem ersten Spiel, einem 2:2 gegen Neuseeland, musste die Mannschaft wieder abreisen.