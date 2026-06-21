WM 2026 heute live: Belgien - Iran im Free-TV, Livestream und Ticker

Belgien und der Iran stehen bei der Weltmeisterschaft 2026 vor einem wichtigen Duell. Im zweiten Vorrundenspiel der Gruppe G geht es darum, sich auf dem Weg ins Sechzehntelfinale eine möglichst gute Ausgangsposition zu erarbeiten.
Nächstes Iran-Spiel in den USA
Vor der Partie um 21 Uhr (hier im LIVETICKER) haben alle vier Mannschaften – im zweiten Spiel stehen sich in der Nacht auf Montag Neuseeland und Ägypten gegenüber – einen Punkt auf dem Konto.
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Wie schon am ersten Spieltag steht der Iran nicht nur aus sportlichen Gründen unter besonderer Beobachtung.
Dem iranischen Team, das in Mexiko sein WM-Quartier bezog, ist die Einreise in die USA nur an Spieltagen gestattet. Unmittelbar nach dem ersten Spiel, einem 2:2 gegen Neuseeland, musste die Mannschaft wieder abreisen.
Der Fußballverband Irans hatte zuletzt erneut scharfe Kritik am Weltverband FIFA geäußert: „Eine solche Missachtung unserer Regeln und Vereinbarungen stellt meiner Meinung nach den Fußball selbst in Frage“, sagte Verbandschef Hedajat Mombeini am Freitag vor Journalisten in Tijuana. Auch Star-Stürmer wütete über die Situation.