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WM 2026 heute live: Belgien - Iran im Free-TV, Livestream und Ticker

Nächstes Iran-Spiel in den USA

In der völlig offenen Gruppe G steht der zweite Spieltag an. Belgien trifft auf den Iran, der sich einmal mehr über die Behandlung durch die USA beschwert.
Der Iran steht vor seinem zweiten WM-Spiel
Der Iran steht vor seinem zweiten WM-Spiel
© IMAGO/Icon Sportswire
Philipp Heinemann
In der völlig offenen Gruppe G steht der zweite Spieltag an. Belgien trifft auf den Iran, der sich einmal mehr über die Behandlung durch die USA beschwert.

Belgien und der Iran stehen bei der Weltmeisterschaft 2026 vor einem wichtigen Duell. Im zweiten Vorrundenspiel der Gruppe G geht es darum, sich auf dem Weg ins Sechzehntelfinale eine möglichst gute Ausgangsposition zu erarbeiten.

Vor der Partie um 21 Uhr (hier im LIVETICKER) haben alle vier Mannschaften – im zweiten Spiel stehen sich in der Nacht auf Montag Neuseeland und Ägypten gegenüber – einen Punkt auf dem Konto.

Belgien – Iran auch im Free-TV: So sehen Sie die Weltmeisterschaft live

Wie schon am ersten Spieltag steht der Iran nicht nur aus sportlichen Gründen unter besonderer Beobachtung.

Dem iranischen Team, das in Mexiko sein WM-Quartier bezog, ist die Einreise in die USA nur an Spieltagen gestattet. Unmittelbar nach dem ersten Spiel, einem 2:2 gegen Neuseeland, musste die Mannschaft wieder abreisen.

Der Fußballverband Irans hatte zuletzt erneut scharfe Kritik am Weltverband FIFA geäußert: „Eine solche Missachtung unserer Regeln und Vereinbarungen stellt meiner Meinung nach den Fußball selbst in Frage“, sagte Verbandschef Hedajat Mombeini am Freitag vor Journalisten in Tijuana. Auch Star-Stürmer wütete über die Situation.

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