Nach dem erfolgreichen Auftakt gegen Kroatien (4:2) steht für Thomas Tuchel und die englische Nationalmannschaft am Dienstagabend der nächste Härtetest an. Um 22 Uhr deutscher Zeit fordert Ghana die Three Lions zum Duell heraus (im LIVETICKER). Es wird das erste Treffen zwischen den beiden Nationen bei einer Fußball-Weltmeisterschaft.
WM 2026 heute live: England vs. Ghana im Free-TV, Livestream & Ticker - nächste England-Gala?
Nächste England-Gala bei der WM?
Haushoher Favorit sind Tuchels Engländer, die gegen Kroatien eine Gala-Vorstellung anboten. Im Mittelpunkt wird erneut Harry Kane vom FC Bayern München stehen: Der Kapitän der Three Lions, der bereits zwei WM-Treffer auf dem Konto hat, wird auch den Westafrikanern das Leben schwer machen wollen.
WM heute im Free-TV: So sehen Sie England – Ghana live
- TV: ARD, MagentaTV
- Stream: ARD Mediathek, MagentaTV
- Ticker:SPORT1.de und SPORT1 App
Die Black Stars hatten am ersten Spieltag in Toronto einen Arbeitssieg gegen Panama (1:0) eingefahren, gelten im direkten Aufeinandertreffen mit dem englischen Star-Ensemble aber dennoch als Underdog. Zu unterschätzen ist die Mannschaft um Flügelstürmer Antoine Semenyo von Manchester City aber nicht.
Umstritten bleibt vor der Partie die Personalie Thomas Partey, der in London wegen mutmaßlicher Vergewaltigung in fünf Fällen und eines sexuellen Übergriffs angeklagt wurde. Deswegen war dem Ghanaer bei der Einreise nach Kanada zum Spiel gegen Panama kein Visum erteilt worden.
Beim Aufeinandertreffen gegen England auf US-amerikanischem Boden in Boston ist allerdings wieder mit Partey zu rechnen.
Da beide Mannschaften am ersten Spieltag drei Punkte einfuhren, geht es im direkten Duell am Dienstagabend um das direkte Weiterkommen.