WM 2026 heute live: England vs. Ghana im Free-TV, Livestream & Ticker - nächste England-Gala?

SPORT1 23.06.2026 • 16:00 Uhr Die englische Nationalmannschaft trifft im zweiten Gruppenspiel auf Ghana und peilt nach der Gala zum WM-Auftakt das vorzeitige Weiterkommen an. So sehen Sie das WM-Spiel England - Ghana live.

Nach dem erfolgreichen Auftakt gegen Kroatien (4:2) steht für Thomas Tuchel und die englische Nationalmannschaft am Dienstagabend der nächste Härtetest an. Um 22 Uhr deutscher Zeit fordert Ghana die Three Lions zum Duell heraus (im LIVETICKER). Es wird das erste Treffen zwischen den beiden Nationen bei einer Fußball-Weltmeisterschaft.

Haushoher Favorit sind Tuchels Engländer, die gegen Kroatien eine Gala-Vorstellung anboten. Im Mittelpunkt wird erneut Harry Kane vom FC Bayern München stehen: Der Kapitän der Three Lions, der bereits zwei WM-Treffer auf dem Konto hat, wird auch den Westafrikanern das Leben schwer machen wollen.

WM heute im Free-TV: So sehen Sie England – Ghana live

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Die Black Stars hatten am ersten Spieltag in Toronto einen Arbeitssieg gegen Panama (1:0) eingefahren, gelten im direkten Aufeinandertreffen mit dem englischen Star-Ensemble aber dennoch als Underdog. Zu unterschätzen ist die Mannschaft um Flügelstürmer Antoine Semenyo von Manchester City aber nicht.

Beim Aufeinandertreffen gegen England auf US-amerikanischem Boden in Boston ist allerdings wieder mit Partey zu rechnen.