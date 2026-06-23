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WM 2026 heute live: England vs. Ghana im Free-TV, Livestream & Ticker - nächste England-Gala?

Nächste England-Gala bei der WM?

Die englische Nationalmannschaft trifft im zweiten Gruppenspiel auf Ghana und peilt nach der Gala zum WM-Auftakt das vorzeitige Weiterkommen an. So sehen Sie das WM-Spiel England - Ghana live.
Bei WM Aktuell findet Expertin Julia Simic für Bayern- und England-Angreifer Harry Kane nur die löblichsten aller Worte nach seinem Doppelpack im ersten WM-Spiel gegen Kroatien.
SPORT1
Die englische Nationalmannschaft trifft im zweiten Gruppenspiel auf Ghana und peilt nach der Gala zum WM-Auftakt das vorzeitige Weiterkommen an. So sehen Sie das WM-Spiel England - Ghana live.

Nach dem erfolgreichen Auftakt gegen Kroatien (4:2) steht für Thomas Tuchel und die englische Nationalmannschaft am Dienstagabend der nächste Härtetest an. Um 22 Uhr deutscher Zeit fordert Ghana die Three Lions zum Duell heraus (im LIVETICKER). Es wird das erste Treffen zwischen den beiden Nationen bei einer Fußball-Weltmeisterschaft.

Haushoher Favorit sind Tuchels Engländer, die gegen Kroatien eine Gala-Vorstellung anboten. Im Mittelpunkt wird erneut Harry Kane vom FC Bayern München stehen: Der Kapitän der Three Lions, der bereits zwei WM-Treffer auf dem Konto hat, wird auch den Westafrikanern das Leben schwer machen wollen.

WM heute im Free-TV: So sehen Sie England – Ghana live

Die Black Stars hatten am ersten Spieltag in Toronto einen Arbeitssieg gegen Panama (1:0) eingefahren, gelten im direkten Aufeinandertreffen mit dem englischen Star-Ensemble aber dennoch als Underdog. Zu unterschätzen ist die Mannschaft um Flügelstürmer Antoine Semenyo von Manchester City aber nicht.

Umstritten bleibt vor der Partie die Personalie Thomas Partey, der in London wegen mutmaßlicher Vergewaltigung in fünf Fällen und eines sexuellen Übergriffs angeklagt wurde. Deswegen war dem Ghanaer bei der Einreise nach Kanada zum Spiel gegen Panama kein Visum erteilt worden.

Beim Aufeinandertreffen gegen England auf US-amerikanischem Boden in Boston ist allerdings wieder mit Partey zu rechnen.

Da beide Mannschaften am ersten Spieltag drei Punkte einfuhren, geht es im direkten Duell am Dienstagabend um das direkte Weiterkommen.

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