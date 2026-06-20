WM 2026 heute live: Niederlande - Schweden im Free-TV, Livestream und Ticker

Die Nationalmannschaft der Niederlande will im zweiten Vorrundenspiel der WM 2026 den ersten Sieg einfahren. Nach dem enttäuschenden Auftakt gegen Japan (2:2) warten nun die exzellent gestarteten Schweden. Ein Sieg soll her.
Halten die Niederlande dem Druck stand?
Die „Tre Kronor“ hatten sich derweil mit einem 5:1 gegen Tunesien an die Spitze der Gruppe F gesetzt und können nun gegen den nominell stärksten Vorrundengegner recht befreit aufspielen. Das Spiel beginnt um 19 Uhr.
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Bondscoach Ronald Koeman kann mit dem Druck aus der Heimat umgehen. „Wir sind daran gewöhnt. Wir sind ein kleines Land, aber jeder will, dass wir die WM gewinnen“, sagte der 63-Jährige.
Gerade der Trainer selbst steht in der Heimat in der Kritik.
WM 2026: Schweden kann auf Isak setzen
Ganz anders sein Gegenüber Graham Potter, der nach einer wackligen WM-Qualifikation auf einen immer stärker werdenden Alexander Isak setzen kann. Der Angreifer werde „stärker und stärker“ und habe sein Lachen wiedergefunden, sagte Potter.
Beim 5:1-Auftaktsieg Schwedens gegen Tunesien deutete Isak wieder seine Klasse an. Er erzielte einen Treffer und bereitete zwei weitere Tore vor. „Er ist noch nicht an seinem absoluten Maximum angekommen, aber mit seiner Qualität kann er Spiele trotzdem beeinflussen“, sagte Potter.