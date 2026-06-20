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WM 2026 heute live: Niederlande - Schweden im Free-TV, Livestream und Ticker

Halten die Niederlande dem Druck stand?

Die niederländische Nationalmannschaft steht nach dem enttäuschenden WM-Auftakt unter Druck. Nun wartet mit Schweden ein überraschend starker Gegner.
Ronald Koeman und die Niederlande wollen den ersten Sieg einfahren
Ronald Koeman und die Niederlande wollen den ersten Sieg einfahren
© IMAGO/ANP
SPORT1
Die niederländische Nationalmannschaft steht nach dem enttäuschenden WM-Auftakt unter Druck. Nun wartet mit Schweden ein überraschend starker Gegner.

Die Nationalmannschaft der Niederlande will im zweiten Vorrundenspiel der WM 2026 den ersten Sieg einfahren. Nach dem enttäuschenden Auftakt gegen Japan (2:2) warten nun die exzellent gestarteten Schweden. Ein Sieg soll her.

Die „Tre Kronor“ hatten sich derweil mit einem 5:1 gegen Tunesien an die Spitze der Gruppe F gesetzt und können nun gegen den nominell stärksten Vorrundengegner recht befreit aufspielen. Das Spiel beginnt um 19 Uhr.

Niederlande – Schweden heute: So sehen Sie die Weltmeisterschaft live

Bondscoach Ronald Koeman kann mit dem Druck aus der Heimat umgehen. „Wir sind daran gewöhnt. Wir sind ein kleines Land, aber jeder will, dass wir die WM gewinnen“, sagte der 63-Jährige.

Gerade der Trainer selbst steht in der Heimat in der Kritik.

WM 2026: Schweden kann auf Isak setzen

Ganz anders sein Gegenüber Graham Potter, der nach einer wackligen WM-Qualifikation auf einen immer stärker werdenden Alexander Isak setzen kann. Der Angreifer werde „stärker und stärker“ und habe sein Lachen wiedergefunden, sagte Potter.

Beim 5:1-Auftaktsieg Schwedens gegen Tunesien deutete Isak wieder seine Klasse an. Er erzielte einen Treffer und bereitete zwei weitere Tore vor. „Er ist noch nicht an seinem absoluten Maximum angekommen, aber mit seiner Qualität kann er Spiele trotzdem beeinflussen“, sagte Potter. 

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