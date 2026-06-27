WM 2026 heute live: Österreich - Algerien im Free-TV, Livestream & Ticker

SPORT1 27.06.2026 • 19:00 Uhr Österreich möchte zum ersten Mal seit 44 Jahren in die K.o.-Runde einer Weltmeisterschaft einziehen. Mit Algerien wartet jedoch ein Gegner auf Augenhöhe. So sehen Sie das WM-Spiel heute live.

Die Gruppenphase der WM 2026 befindet sich in den letzten Zügen. Für einige Teams geht es somit in den finalen Showdown beim Kampf um ein Ticket für das Sechzehntelfinale. In Gruppe J duellieren sich Österreich und Algerien um den zweiten Platz und damit das direkte Weiterkommen.

44 Jahre nach der „Schande von Gijon“ hat die Begegnung zwischen der Alpenrepublik und den Nordafrikanern auch eine geschichtliche Brisanz. Damals schied Algerien aus, weil sich die Österreicher und Deutschen beim Stande von 1:0 für das DFB-Team nur noch die Bälle zuschoben und somit beide weiter waren.

Kurioserweise könnten sich in 2026 Österreich und Algerien ebenfalls auf einen „Nichtangriffspakt“ einigen, da ein Remis ziemlich sicher zum Weiterkommen beider Teams reichen würde. Das Match beginnt in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 4 Uhr (im LIVETICKER).

WM heute im Free-TV: So sehen Sie Österreich – Algerien heute live

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Die Partie zwischen Österreich und Algerien wird live im Free-TV vom ZDF übertragen und wird zudem im Stream in der ZDF Mediathek laufen. Zudem überträgt wie üblich MagentaTV als Rechteinhaber für alle WM-Spiele. Ein kostenpflichtiges Abonnement ist aber Voraussetzung.

WM 2026: Ausgeglichene Vorzeichen bei Österreich vs. Algerien

Österreich möchte nach 44 Jahren erstmals wieder die K.o.-Runde bei einer WM erreichen. Bislang ist die Alpenrepublik im Soll. Zunächst gab es einen etwas holprigen, aber letztlich verdienten 3:1-Sieg gegen Jordanien, ehe es gegen Argentinien zu einer erwartbaren 0:2-Pleite kam.

In der Tabelle ist die Alpenrepublik aufgrund der Tordifferenz knapp vor Algerien. Der deutsche Achtelfinalgegner aus dem Jahr 2014 hat gegen Argentinien mit 0:3 verloren und Jordanien nur knapp mit 2:1 bezwungen.

Beide Teams sind im FIFA-Ranking mit den Rängen 23 (Österreich) und 29 (Algerien) eng beisammen und verfügen über ähnlich starke Teams. Österreich setzt unter anderem auf Bayern-Star Konrad Laimer, Kapitän David Alaba und Marcel Sabitzer, bei Algerien sind Rayan Aït-Nouri (Manchester City), Ibrahim Maza (Leverkusen), Amine Gouiri (Marseille) und Riyad Mahrez (Al Ahli) die geläufigsten Namen.

WM 2026: Punkteteilung wohl für beide genug

Österreich reicht ein Punkt zum sicheren Weiterkommen. Algerien muss hingegen gewinnen, um die Alpenrepublik von Rang zwei zu verdrängen. Für beide gilt jedoch als erste Devise, das Match nicht zu verlieren. Während vier Punkte ziemlich sicher zum Weiterkommen ausreichen würden, würde bei drei Zählern das Aus drohen. Dies gilt insbesondere für die Algerier, deren Torverhältnis von -2 nicht gerade vielversprechend ist.