WM 2026 heute live: Portugal vs. Usbekistan im Free-TV, Livestream & Ticker - schlägt Ronaldo zurück?

SPORT1 23.06.2026 • 16:02 Uhr Cristiano Ronaldo steht nach einer schwachen Leistung beim 1:1 seiner Portugiesen gegen die Demokratische Republik Kongo in der Kritik. Gegen Usbekistan möchte sich der Altstar zurückmelden. So sehen Sie das WM-Spiel heute live.

Beim 1:1 gegen die Demokratische Republik Kongo konnte Portugal seine Rolle als WM-Mitfavorit noch nicht untermauern. Insbesondere der inzwischen 41 Jahre alte Cristiano Ronaldo geriet nach seiner schwachen Vorstellung ins Zentrum der Kritik.

Nun hat der ehrgeizige Angreifer im zweiten Gruppenspiel bei der WM 2026 gegen Usbekistan (Dienstag, ab 19 Uhr im LIVETICKER) die Chance, mit Toren gegen die vielen Skeptiker zurückzuschlagen. Der WM-Neuling hat sein erstes Gruppenspiel gegen Kolumbien mit 1:3 verloren und zählt zu den absoluten Underdogs.

WM heute im Free-TV: So sehen Sie Portugal – Usbekistan live

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WM 2026: Wie stark ist Portugal wirklich?

Beim Remis zum Auftakt haben die Portugiesen fast durch die Bank eine enttäuschende Leistung gezeigt. Nicht wenige zählen die Südwesteuropäer neben Spanien, Frankreich, England und Argentinien eigentlich zu den heißesten Titelanwärtern.

Nun stellt sich die Frage, ob Portugal beim ersten Gruppenspiel nur Anlaufschwierigkeiten hatte, oder ob das Team im Vorfeld ein wenig überschätzt wurde. Eine klare Antwort wird das Duell mit Usbekistan nicht liefern können, da der asiatische WM-Neuling dafür nicht stark genug besetzt ist. Kleinere Erkenntnisse dürfte das Match dennoch aufzeigen.

Portugal setzt bei der WM nicht nur auf Ronaldo und Bruno Fernandes, sondern auch auf einen sehr starken PSG-Block um Nuno Mendes, Vitinha und Joao Neves.