WM 2026 im TV und Livestream bei ARD, ZDF & MagentaTV: Welcher TV-Sender überträgt welches WM-Spiel? Wo läuft Deutschland?

SPORT1 10.06.2026 • 10:05 Uhr Bei der anstehenden Fußball-WM teilen sich mit MagentaTV, ARD und ZDF drei Sender die Partien auf. Wer welche Spiele der Weltmeisterschaft 2026 überträgt, erfahren Sie hier.

Die Fußball-WM wird zum XXL-Event – und die TV-Übertragung spiegelt diese Dimension wider. 104 Spiele, drei Gastgeberländer und ein dicht gedrängter Spielplan stellen auch die Sender vor neue Herausforderungen. Für Fans in Deutschland steht bereits fest: Ohne Kombination aus Free-TV und Streaming ist das Komplettpaket nicht zu bekommen.

Klar ist: Die Telekom hält die zentralen Rechte. Alle 104 Spiele der WM laufen live bei MagentaTV, davon 44 Partien exklusiv. Damit ist der Streamingdienst die einzige Plattform, die das Turnier vollständig abdeckt.

Parallel dazu sichern sich ARD und ZDF ein umfangreiches Rechtepaket. Die öffentlich-rechtlichen Sender zeigen 60 Spiele im Free-TV, jeweils 30 Partien pro Sender.

Fußball-Weltmeisterschaft: Diese Spiele laufen im Free-TV

Für die meisten Fans bleibt das Free-TV die erste Anlaufstelle. Denn die wichtigsten Begegnungen sind dort garantiert zu sehen. Dazu zählen 1. alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, 2. das Eröffnungsspiel sowie 3. beide Halbfinals und das Finale.

Das Endspiel am 19. Juli wird im ZDF übertragen, ebenso das Auftaktspiel zwischen Mexiko und Südafrika. Darüber hinaus zeigen ARD und ZDF ausgewählte Topspiele der Gruppenphase und alle entscheidenden Begegnungen der K.-o.-Runde.

Auch digital bleiben die Sender präsent: Sämtliche Free-TV-Partien sind parallel kostenlos in den Mediatheken verfügbar – ein klarer Vorteil für mobile Nutzer.

MagentaTV mit Komplettangebot zur WM 2026

Wer wirklich jedes Spiel sehen will, kommt an MagentaTV nicht vorbei. Der Streaminganbieter zeigt alle 104 Begegnungen live und bietet darüber hinaus Zusatzfeatures wie Konferenzschaltungen an den letzten Gruppenspieltagen.

Vor allem in der Gruppenphase wird MagentaTV zum Pflichtprogramm. Zahlreiche Parallelspiele und weniger prominente Duelle laufen ausschließlich dort. Selbst in der K.-o.-Runde bleiben einzelne Partien – darunter drei Achtelfinals und zwei Viertelfinals – exklusiv beim Telekom-Angebot.

Fußball-Weltmeisterschaft mit sehr unterschiedlichen Anstoßzeiten

Neben der Senderfrage rückt die Anstoßzeit in den Fokus. Durch die Austragung in Nordamerika finden viele Partien aus deutscher Sicht am späten Abend oder tief in der Nacht statt.

Die frühesten Spiel beginnen 18 Uhr oder 19 Uhr – dazu gehört auch der deutsche Auftakt gegen Curaçao am 14. Juni -, dazu kommen Anstoßzeiten von 21 und 22 Uhr. In der deutschen Nacht wird 0 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr und sogar 6 Uhr angepfiffen.

Wo laufen die Deutschland-Spiele im TV?

Deutschland wird grundsätzlich immer im Free-TV zu sehen sein. Die deutschen Spiele während der Gruppenphase werden wie folgt zu sehen sein. Ab der K.o.-Runde wechseln sich im Free-TV ARD und ZDF dann ab. Das ZDF überträgt in diesem Jahr das Eröffnungsspiel am 11. Juni zwischen Mexiko und Südafrika und auch in jedem Fall das Finale am 19. Juli.

Deutschland vs. Curaçao (14. Juni, 19 Uhr, ARD und MagentaTV)

(14. Juni, 19 Uhr, ARD und MagentaTV) Deutschland vs. Elfenbeinküste (20. Juni, 22 Uhr, ZDF und MagentaTV)

(20. Juni, 22 Uhr, ZDF und MagentaTV) Ecuador vs. Deutschland (25. Juni, 22 Uhr, ARD und MagentaTV)

Überblick: Diese WM-Gruppenspiele laufen nur bei MagentaTV