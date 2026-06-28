WM 2026: Jubel von TV-Experte hat Konsequenzen

Daniel Höhn 28.06.2026 • 14:51 Uhr Der Jubel nach dem späten Ausgleich Österreichs gegen Algerien ist groß - auch bei TV-Experte Andreas Herzog. Die Feierlichkeiten hinterlassen aber Spuren bei einem Kleidungsstück.

Nach dem späten Ausgleich von Sasa Kalajdzic beim 3:3 zwischen Österreich und Algerien brachen beim ÖFB-Team alle Dämme. Auch TV-Experte Andreas Herzog mischte sich mitten in die Jubeltraube der österreichischen Mannschaft, die an der Eckfahne das Tor feierte. Doch das hatte für den Ex-Nationalspieler Konsequenzen.

„Ich muss ein paar Spieler verklagen, ich glaube, mein Anzug ist jetzt zerrissen“, sagte Herzog, der für den ORF als Experte tätig ist.

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Trotzdem freute sich der ehemalige Profi von Werder Bremen über das Remis. „Dass in der letzten Sekunde der Lange trifft, absolut top!“

Dabei sah es lange Zeit nicht nach diesem dramatischen Ende aus. „Ich habe noch nie so einen Hundskick kommentiert!“, sagte Herzog.

In der Nachspielzeit überschlugen sich dann die Ereignisse. Zunächst stürzte Riyad Mahrez die Österreicher mit seinem Treffer zum 3:2 für Algerien ins Tal der Tränen, doch dann kam der kurz zuvor eingewechselte Kalajdzic und rettete das Team des deutschen Trainers Ralf Rangnick.

„So eine Spannung. Schöner hätte es nicht laufen können. Dass wir da nochmal zurückkommen, ist fantastisch“, sagte Herzog. Es wäre „ein Wahnsinn gewesen, nach so einem Spiel auszuscheiden. Für alle in Österreich war das heute ein absolutes Highlight.“