WM 2026: Kanada - Bosnien heute LIVE im Free-TV, Livestream & Ticker - Wie startet Dzeko in die Fußball-WM?

SPORT1 12.06.2026 • 18:00 Uhr Edin Dzekos Bosnien und Herzegowina trifft im ersten WM-Gruppenspiel auf Gastgeber Kanada. So verfolgen sie das Spiel live im Free-TV.

Bosnien und Herzegowina nimmt 2026 zum zweiten Mal an einer WM-Endrunde teil. Dabei haben sie mit der Schweiz, Katar und Kanada keine einfache, aber doch lösbare Gruppe bekommen.

Im ersten Spiel der Gruppe B trifft Bosnien am Freitag in Toronto auf Gastgeber Kanada (21 Uhr MESZ im LIVETICKER). Dieses Spiel könnte auch direkt ein sehr richtungsweisendes werden. Denn die Schweiz gilt als klarer Gruppenfavorit und Katar hingegen als der große Außenseiter in Gruppe B. Somit könnte die Partie zwischen Kanada und Bosnien womöglich das entscheidende Spiel um den zweiten Tabellenplatz werden.

WM 2026 heute live: So verfolgen Sie Kanada – Bosnien

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WM-Spiele heute: Bosnien mit Bundesliga-Block

Die Mannschaft von Sergej Barbarez qualifizierte sich unter der Führung von Kapitän Edin Džeko erst in den Playoffs für die WM in Nordamerika. Im Finale konnten sie sich gegen die favorisierten Italiener im Elfmeterschießen durchsetzen.

Bei Bosnien befinden sich einige Spieler im Kader, die aktuell in der Bundesliga spielen oder wie Edin Džeko und Nikola Katic gerade mit dem FC Schalke 04 dorthin aufgestiegen sind. Dazu soll St. Pauli-Keeper Nikola Vasilj das Tor sauber halten und Stuttgarts Ermedin Demirovic vorne für die nötige Gefahr sorgen.

Fußball-Weltmeisterschaft: Kanada wohl noch ohne Davies

Kanada geht zum dritten Mal in eine WM-Endrunde und erstmals mit dem eigenen Publikum im Rücken. Vor genau 40 Jahren blieb die Auswahl torlos, 2022 gelang durch Alphonso Davies immerhin das erste WM-Tor, aber noch kein Punkt. 2026 soll die Gruppenphase erstmals überstanden werden.

Trainer Jesse Marsch muss aber höchstwahrscheinlich noch auf seinen Superstar Alphonso Davies verzichten. Es ist noch absolut offen, wann und ob der verletzte Davies wieder für die Mannschaft spielen kann.