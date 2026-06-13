WM 2026: Katar - Schweiz heute LIVE im Free-TV, Livestream & Ticker - Wie startet Xhaka in die Fußball-WM?

Vincent Wuttke 13.06.2026 • 18:00 Uhr Auch für die Schweiz wird es bei der WM ernst. Es geht gegen einen Außenseiter mit einem Star-Trainer. So verfolgen sie das Spiel live im Free-TV.

Ist die Schweiz schon reif, bei der WM für Furore zu sorgen? Die Eidgenossen sind erneut bei der Endrunde dabei und haben durchaus große Ansprüche. Kein Wunder: Immerhin stehen unter anderem acht Stars aus der Bundesliga im Kader. Zum Start in das Turnier muss die Schweiz in Gruppe B jedoch am Samstag erst einmal eine Pflichtaufgabe gegen Katar lösen (21 Uhr MESZ im LIVETICKER).

Allein der Blick auf die Weltrangliste zeigt, dass die Rollen klar verteilt sind. Die Schweizer stehen auf Rang 19, die katarische Elf folgt erst auf Position 56. Ohnehin ist es um die Auswahl des Gastgebers der vergangenen WM in den vergangenen Jahren ruhig geworden. Einen echten Star hat das Team auf dem Rasen nicht – stattdessen sind viele Augen auf den Trainer gerichtet.

WM 2026 heute live: So verfolgen Sie Katar – Schweiz

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Denn Julen Lopetegui sollte 2018 eigentlich Spanien zum Titel führen, wurde dann aber unmittelbar vor dem Turnier gefeuert. „2018 sind sehr unschöne Dinge passiert, aber es geht hier nicht um Rache“, beteuert der spanische Trainer Katars. Seine Vita ist beachtlich. Bei Porto, Real Madrid, West Ham United, dem FC Sevilla und Wolverhampton war er bereits erfolgreich. Im Mai 2025 folgte der Wechsel nach Katar.

Fast auf den Tag genau acht Jahre nach seiner entwürdigenden Entlassung beim spanischen Verband kommt der 59-Jährige nun doch noch zu seinem WM-Debüt.

Doch gegen die Schweiz dürfte auch das Genie am Spielfeldrand kaum eine Lösung finden. Zu deutlich scheint die Überlegenheit der Europäer beim Blick auf den Kader. Im Tor steht Gregor Kobel vom BVB. Das Prunkstück dürfte zudem das zentrale Mittelfeld mit Granit Xhaka (Sunderland) und dem Freiburger Senkrechtstarter Johan Manzambi sein.