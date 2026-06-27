WM 2026: Klarer Auftrag für Spanien

Spaniens König Felipe VI. hat der „Furia Roja“ nach dem Einzug in die K.o.-Runde bei der WM einen Besuch in der Kabine abgestattet – und seinen Untertanen einen klaren Auftrag für die K.o.-Runde mitgegeben.
Klarer WM-Auftrag für Spanien
„Er hat gesagt, dass wir eine große Leistung gezeigt haben und dass er hofft, beim nächsten Besuch wegen eines Finaleinzugs da zu sein“, sagte Linksverteidiger Marc Cucurella, der nach der WM zu den Königlichen von Real Madrid wechselt: „Es ist schön, dass er kommt und uns unterstützt.“
Spanien hatte vor den Augen von Felipe in Guadalajara Uruguay mit 1:0 geschlagen, durch den Sieg sicherte sich der Europameister mit sieben Punkten Platz eins in Gruppe H und trifft im Sechzehntelfinale nun auf den Zweiten der Gruppe J – Gegner könnte am Donnerstag damit womöglich Österreich mit Nationaltrainer Ralf Rangnick sein.
„Wir haben das getan, was wir tun mussten. Ich bin glücklich“, sagte Spaniens Trainer Luis de la Fuente nach dem Weiterkommen: „Ich werde mit jedem Tag stolzer auf dieses Team, die Mannschaft überrascht mich immer wieder mit ihrem Zusammenhalt. Wir haben etwas sehr Schwieriges erreicht – und das, was uns erwartet, wird noch schwieriger sein.“