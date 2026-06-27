WM 2026: Klarer Auftrag für Spanien

SID 27.06.2026 • 05:22 Uhr Nach dem Einzug in die K.o.-Runde wünscht sich Felipe VI. weitere Siege der "Furia Roja".

Spaniens König Felipe VI. hat der „Furia Roja“ nach dem Einzug in die K.o.-Runde bei der WM einen Besuch in der Kabine abgestattet – und seinen Untertanen einen klaren Auftrag für die K.o.-Runde mitgegeben.

„Er hat gesagt, dass wir eine große Leistung gezeigt haben und dass er hofft, beim nächsten Besuch wegen eines Finaleinzugs da zu sein“, sagte Linksverteidiger Marc Cucurella, der nach der WM zu den Königlichen von Real Madrid wechselt: „Es ist schön, dass er kommt und uns unterstützt.“

Spanien hatte vor den Augen von Felipe in Guadalajara Uruguay mit 1:0 geschlagen, durch den Sieg sicherte sich der Europameister mit sieben Punkten Platz eins in Gruppe H und trifft im Sechzehntelfinale nun auf den Zweiten der Gruppe J – Gegner könnte am Donnerstag damit womöglich Österreich mit Nationaltrainer Ralf Rangnick sein.