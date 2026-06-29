"Die Realität ist, dass Manuel Neuer ein Top-Torhüter ist"

Niklas Sagner 29.06.2026 • 23:19 Uhr Seit dem unglücklichen zweiten Gegentor gegen Ecuador wird unter Experten intensiv über Manuel Neuer diskutiert. Jürgen Klopp stärkt dem 40-Jährigen ganz klar den Rücken.

Julian Nagelsmann begründete die WM-Nominierung von Manuel Neuer als Nummer 1 auch mit dessen „Aura“. Viele Experten sehen diese jedoch schwinden – nicht aber Jürgen Klopp.

„In dem Moment, wo wir so verteidigen, dass er für uns da sein muss und nicht nur abgefälschte Bälle aufs Tor oder aus unmöglichen Winkeln kommen, dann wird er der Torhüter sein, der er immer war, auch mit seiner Aura. In den Spielen hatten wir ganz andere Probleme, uns hat einfach die Intensität gefehlt“, verteidigte Klopp den DFB-Schlussmann bei MagentaTV.

Die Diskussionen darüber, ob der Weltmeister-Keeper von 2014 am zweiten Gegentreffer gegen Ecuador nun die Hauptschuld, eine Mitschuld oder ,wie er selbst sagt, gar keine Schuld trug, wurden sowohl in der Heimat Deutschland als auch am Austragungsort hitzig geführt.

Niedrigste Paradenquote der WM

„Unter Torhütern war das kein Torwartfehler. Klar hätte man den unter Umständen fausten können. Er möchte ihn halt fangen, und dann bekommt der Stürmer eben seinen Fuß dazwischen. Das war bisher einfach kein Turnier für einen Torwart. Er hat nicht so viel zu tun gehabt, und die Bälle, die kamen, gingen dann halt rein“, bewertet Klopp die strittige Szene.

Viele Schüsse kamen in der Gruppenphase nicht auf das Tor von Manuel Neuer – es waren genauer gesagt sieben Stück. Vier davon landeten im Tor. Damit weist der 40-Jährige nach den ersten drei Spielen mit einer Paradenquote von 42,9 % die niedrigste aller 40 bei diesem Turnier eingesetzten Torhüter mit drei Einsätzen auf.