WM 2026: Kracher-Duell für Japan fix

SID 26.06.2026 • 02:58 Uhr Japan bleibt nach einem mitunter zähen Remis im WM-Turnier und hat einen echten Kracher vor der Brust. Mit der Unterstützung von Edelfan Dirk Nowitzki erreicht auch Schweden die K.o.-Runde.

Kein Sieger, doch Zufriedenheit auf beiden Seiten: Japan und Schweden sind nach einem 1:1 (0:0), das erst in der zweiten Halbzeit unterhaltsam wurde, gemeinsam in die K.-o.-Runde der Fußball-WM eingezogen.

Auf die weiterhin ungeschlagenen „Blauen Samurai“ wartet als Zweiter der Gruppe F in der ersten Runde der K.-o.-Phase allerdings ein schweres Los: Am Montag (19 Uhr im LIVETICKER) kommt es in Houston zum Aufeinandertreffen mit Rekordweltmeister Brasilien. Schweden ist als Gruppendritter ein potenzieller deutscher Gegner im Sechzehntelfinale.

Vor den Augen der deutschen Basketball-Legende Dirk Nowitzki, der das Spiel in seiner Heimatstadt im Schweden-Trikot verfolgte, schafften beide Teams das erhoffte Weiterkommen. Daizen Maeda (56.) traf nach starkem Zuspiel des Frankfurters Ritsu Doan. Anthony Elanga (62.) sorgte für die schnelle Antwort Schwedens.

WM: Schweden unter Druck

Für Japan war die Ausgangslage komfortabel: Ein Sieg oder ein Remis garantierten den Verbleib im Turnier. Schweden stand nach dem Dämpfer gegen die Niederlande (1:5) unter Zugzwang und musste eigentlich auf Sieg spielen – und tat dies zunächst auch. Japan war zunächst defensiv gefordert. Schwedens Offensive um die Top-Stürmer Alexander Isak und Viktor Gyökeres war bemüht, scheiterte jedoch oft am letzten Pass. Der Abschluss von Holstein Kiels Alexander Bernhardsson (6.) war harmlos.

Japan versuchte, die schwedische Defensive mit hohen Bällen in die Schnittstellen und Flanken aus dem Halbfeld vor Probleme zu stellen. Chancen ergaben sich aus diesen Mitteln lange keine. Der auffällige Maeda (22.) war beim ersten nennenswerten Abschluss per Kopf zu sehr in Rücklage. Werder Bremens Yukinari Sugawara (40.) scheiterte aus der Distanz. Echte Gefahr strahlte die Mannschaft von Trainer Hajime Moriyasu einzig beim Schuss von Keito Nakamura (45.) aus. Auf der Gegenseite waren Isak und Gyökeres weitgehend abgemeldet.