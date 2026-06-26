WM 2026: Kracher inklusive! Diese K.o.-Duelle stehen bereits fest

Niklas Sagner 26.06.2026 • 12:02 Uhr Zum ersten Mal gibt es bei einer Fußball-Weltmeisterschaft ein Sechzehntelfinale. Einige Begegnungen stehen bereits fest - inklusive einem waschechten Kracher-Duell.

Deutschland muss bis zum letzten Gruppenspiel am Sonntagmorgen auf den eigenen Gegner im Sechzehntelfinale warten, vier andere Duelle stehen aber bereits fest. Darunter befinden sich bereits echte Kracher-Duelle.

In der Nacht von Montag auf Dienstag treffen die Niederlande in einem Topspiel auf Marokko (3 Uhr MESZ im LIVETICKER). Eine Begegnung, die auch im späteren Turnierverlauf nicht für Verwunderung gesorgt hätte. Marokko schied bei der WM 2022 in Katar erst im Halbfinale aus, die Niederlande im Viertelfinale gegen den späteren Weltmeister Argentinien.

Spannung verspricht auch die Partie zwischen Brasilien und Japan. Die Selecao geht in die Partie am Montag um 19 Uhr MESZ (im LIVETICKER) zwar als Favorit, doch Japan ist nicht zu unterschätzen. Die Mannschaft, gespickt mit Bundesliga-Erfahrung, ist in einer schweren Gruppe F mit Niederlande, Schweden und Tunesien ungeschlagen Gruppenzweiter geworden.

Diese Sechzehntelfinals stehen bereits fest

WM 2026: Südafrika erstmals in der K.o.-Runde

Das erste Sechzehntelfinale wird eine der größten Überraschungen dieser K.o.-Runde bestreiten. Nach dem historischen Weiterkommen Südafrikas kommt es am Sonntag um 21 Uhr MESZ (im LIVETICKER) zum Duell mit Gastgeber Kanada. Durch den 1:0-Sieg gegen Südkorea im letzten Gruppenspiel steht „Bafana Bafana“ erstmals in der K.o.-Runde einer WM.