WM 2026: Kramer-Klartext zu Leroy Sané

Daniel Höhn 14.06.2026 • 14:27 Uhr Leroy Sané gehört zu den polarisierendsten Profis im DFB-Team. TV-Experte Christoph Kramer bricht nun aber eine Lanze für ihn.

Kurz vor dem WM-Auftakt des DFB-Teams am Sonntagabend (19 Uhr im LIVETICKER) gegen Curacao hat Ex-Weltmeister Christoph Kramer einen DFB-Star in höchsten Tönen gelobt.

„Leroy Sané ist ein herausragender Spieler. Ich habe in meiner Karriere gegen keinen Spieler gespielt, der mir so viel Stress bereitet hat, wie Leroy Sané“, sagte Kramer im ZDF.

Kramer: „Sané wird uns richtig viel Spaß bereiten“

Der 35-Jährige strich die besonderen Stärken von Sané heraus: „Leroy Sané hat ein herausragendes Eins-gegen-eins und ist Linksfuß.“

Sané sorgte in der Vergangenheit häufiger aufgrund seiner Körpersprache für Unmut. Zudem war seine Saison mit Galatasaray in der Süper Lig nicht von Glanzleistungen geprägt.

Dennoch nominierte ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM – und der verletzungsbedingte Ausfall von Lennart Karl dürfte seine Rolle nur noch größer gemacht haben.