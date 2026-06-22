WM 2026: Im 2. Anlauf! Messi knackt Klose-Rekord

Moritz Pleßmann 22.06.2026 • 19:51 Uhr Lionel Messi schnappt sich den WM-Rekord von Miroslav Klose. Dafür braucht er jedoch einen zweiten Anlauf, denn zuerst lässt er eine riesige Chance ungenutzt.

Es ist passiert: Lionel Messi hat den Torrekord von Miroslav Klose geknackt und ist nun mit 17 Treffern der erfolgreichste Torschütze der WM-Geschichte.

Der Deutsche hatte den Rekord seit der WM 2014 mit 16 Treffern gehalten. Mit seinem Dreierpack zum Auftaktspiel hatte der Argentinier Messi den Rekord bereits egalisiert.

Gegen Österreich (JETZT im LIVETICKER) erzielte Messi in der 38. Minute mit einem Linksschuss die 1:0-Führung.

WM 2026: Messi braucht zwei Anläufe

Kurios: Schon nach neun Minuten hatte der 38-Jährige die Chance, den Rekord zu brechen, scheiterte aber vom Elfmeterpunkt. Sein Schuss ging rechts am Tor vorbei.

Die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko ist die sechste für den argentinischen Superstar. 2022 krönte er seine außergewöhnliche Karriere mit dem WM-Titel in Katar. Mit seinem Treffer hat er nun außerdem als erster dritter Spieler der Geschichte (nach Just Fontaine 1958 und Jairzinho 1970) in sechs aufeinanderfolgenden WM-Spielen getroffen.

Messi hatte sein WM-Debüt am 16. Juni 2006 bei der WM in Deutschland mit 18 Jahren und 358 Tagen bei Argentiniens 6:0-Sieg gegen Serbien und Montenegro gefeiert. Dabei bereitete er umgehend ein Tor vor und erzielte eines selbst.

Klose hatte den vorherigen Rekordhalter Ronaldo (15 Tore) im Halbfinale der WM 2014 in Brasilien gegen den Gastgeber (7:1) überholt. Für seine 16 Treffer benötigte er lediglich vier WM-Teilnahmen.