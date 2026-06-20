WM 2026: "Nagelsmann war erschrocken, als die Rechnung kam"

Vincent Wuttke 20.06.2026 • 22:30 Uhr Großes Lob für Julian Nagelsmann: Als einer seiner Bosse von ihm schwärmt, enthüllt er eine besondere Geste des DFB-Coaches.

DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig hat lobende Worte zu Bundestrainer Julian Nagelsmann gefunden und eine noble Geste des Coaches vor WM-Beginn enthüllt.

Bei MagentaTV wurde Rettig vor der Partie gegen die Elfenbeinküste (JETZT IM LIVETICKER) nach einer Bewertung der Amtszeit von Nagelsmann gefragt und hielt ein Plädoyer.

„Bisher ist er noch ungeschlagen im Turnier. Von daher gibt es wenig zu meckern“, scherzte Rettig erst, ehe er ernster wurde. „Julian macht es auf und neben dem Platz großartig. Das neben dem Platz ist wichtig. Eine Gruppe zusammenzuhalten, allen das Gefühl zu vermitteln, ihr seid dabei, ihr seid Mitglied dieser Gemeinschaft“, sagte Rettig.

Nagelsmann? „Bei seinem Gehalt verschmerzbar“

Dann verriet der 63-Jährige auch noch eine besondere Aktion von Nagelsmann kurz vor Turnierstart. „Julian ist auch schon ins Portemonnaie gegangen, das darf ich verraten, was den Mannschaftsabend angeht. Den gab es in Chicago. Er hat alle Teammitglieder eingeladen außerhalb der Mannschaft – zu einem netten, bunten Abend. Ich glaube, er war etwas erschrocken, als die Rechnung kam. Wobei das bei seinem Gehalt gerade noch verschmerzbar war.“

Da stiegt Magenta-Experte Thomas Müller ein und fragte scherzend: „Hast du den Vertrag ausverhandelt?“ Da antwortete Rettig schmunzelnd: „Leider ja.“