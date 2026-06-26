WM 2026: Starstürmer mit brutaler Effizienz

Niklas Sagner 26.06.2026 • 14:19 Uhr Brian Brobbey überzeugt bisher mit einer unfassbaren Effizienz bei dieser Weltmeisterschaft.

Brian Brobbey sorgt weiter für positive Schlagzeilen bei den Niederlanden. Mit seinen drei Toren aus den ersten drei Spielen ist er der Top-Torschütze seiner Mannschaft. Dabei glänzt der 24-Jährige mit einer unfassbaren Effizienz.

Brobbey ist erst der dritte Spieler, der bei einer Weltmeisterschaft mit jedem seiner ersten drei Torschüsse ein Tor erzielte – nach dem Ungarn László Kiss im Jahr 1982 und dem Kolumbianer Yerry Mina im Jahr 2018.

Bereits im zweiten WM-Gruppenspiel gegen Schweden (5:1) hatte Brobbey nach etwa 16 Minuten seinen Doppelpack perfekt gemacht – den schnellsten in der Geschichte der Niederlande bei einer Weltmeisterschaft.

WM 2026: Niederlande mit schwerem Los

Die Niederlande sind bisher bei jeder ihrer zwölf WM-Teilnahmen in die K.o.-Phase eingezogen – das ist die beste Bilanz aller Mannschaften, die jemals an einer Weltmeisterschaft teilgenommen haben. Außerdem hat die Elftal seit 1994 kein Gruppenspiel mehr verloren.