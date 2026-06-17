WM 2026: Portugal - DR Kongo heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 17.06.2026 • 16:02 Uhr Nach dem Dreierpack von Lionel Messi greift auch sein Dauerrivale Cristiano Ronaldo in die WM ein. Portugal trifft dabei auf die Demokratische Republik Kongo. So sehen Sie die Partie im Free-TV.

Portugal startet heute gegen die DR Kongo in die WM‑Gruppenphase (Gruppe K). Anstoß ist um 19 Uhr im NRG Stadium in Houston. (Hier zum Liveticker Portugal – DR Kongo)

Portugal will seiner Favoritenrolle gerecht werden und direkt die Kontrolle über die Gruppe übernehmen, während die DR Kongo bereits mit einem Punktgewinn ein starkes Signal im Kampf ums Weiterkommen setzen könnte.

WM 2026 heute live: So verfolgen Sie Portugal – DR Kongo im Free-TV

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Die Rollen sind vor dem Spiel klar verteilt. Portugal gehört zu den erweiterten Turnierfavoriten und bringt einen extrem hochkarätig besetzten Kader mit – angeführt von Cristiano Ronaldo, der mit 41 Jahren seine sechste Weltmeisterschaft spielt.

Mit Spielern wie Bruno Fernandes, Bernardo Silva oder Rafael Leão verfügt die Mannschaft von Trainer Roberto Martínez über enorme offensive Qualität.

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