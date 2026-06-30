WM 2026: Sechsmal 5 oder schlechter! Deutschland in der Einzelkritik

Stefan Kumberger , Manfred Sedlbauer 30.06.2026 • 02:28 Uhr Beim WM-Aus gegen Paraguay sind einmal mehr zu viele DFB-Stars zu weit von ihrer Form entfernt. Die SPORT1-Einzelkritik.

Ganz bitteres Aus für Deutschland bei der Fußball-WM! Gegen Paraguay scheitert das DFB-Team mit 4:5 nach Elfmeterschießen und ist schon im Sechzehntelfinale aus.

Reihenweise Leistungsträger enttäuschen, gleich sechsmal gibt es die Note 5 oder schlechter. SPORT1 bewertet die DFB-Stars in der Einzelkritik.

WM 2026: Brown einmal schlecht – auch Tah erstaunlich unsicher

MANUEL NEUER: Durfte seinen 23. Startelf-Einsatz bei einer WM feiern – deutscher Rekord! Musste bereits nach 64 Sekunden einen Ball abwehren und hatte Glück, dass Alonso den Ball nicht richtig traf. Beim ersten Gegentor einigermaßen machtlos. Hatte in der zweiten Halbzeit wenig zu tun, weil die wenigen Chancen der Gegner zu harmlos ausfielen. Immerhin unterlief ihm kein krasser Fehler. Hielt im Elfmeterschießen, als die Mannschaft bereits am Abgrund stand. Half aber nichts. SPORT1-Note: 4

NATHANIEL BROWN: Nach überstandenen Adduktorenproblemen zurück. Die viel beschworene Körperlichkeit brachte er eindeutig mit. Beim Gegentor in der 42. Minute ließ er sich von Paraguayern aber mit einfachsten Mitteln auf die falsche Fährte führen – das war schlecht. Zeigte sich irgendwann wieder engagierter, seine Aktionen auf der linken Seite blieben aber ohne Ertrag. SPORT1-Note: 4,5

JONATHAN TAH: Sorgte konsequent dafür, dass die deutsche Defensive extrem hoch stand – das hatte was von Bayern München. Beim Treffer der Paraguayer zum 0:1 stand der Bayern-Star allerdings im Niemandsland und hatte keinen Zugriff. Wirkte teilweise erstaunlich unsicher und unorganisiert – so kennt man ihn eigentlich nicht. Wurde fast zum entscheidenden Mann des Tages, denn sein Kopfballtor war mustergültig. Es zählte aber nicht. Seinen Elfmeter setzte er weit, weit drüber. SPORT1-Note: 5

ANTONIO RÜDIGER: Fiel in der ersten Halbzeit als seriöser und zweikampfstarker Arbeiter auf. In den richtigen Momenten löste er sich aus der Kette und lief die Bälle ab. Angesichts von zwischenzeitlich 80 Prozent Ballbesitz für die DFB-Elf waren seine Qualitäten eher weniger gefragt. Im Aufbauspiel war er wenig hilfreich. Nach 109 Minuten wurde er ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

Kimmich engagiert, aber glücklos

JOSHUA KIMMICH: Bekam wieder den Platz auf der rechten Außenverteidigerposition zugeteilt. In Ballbesitz wurde er Teil einer Dreierkette mit Tah und Rüdiger. Zeigte das nötige Engagement, blieb aber glücklos. Bestes Beispiel: Sein harmloser Abschluss kurz vor dem Pausenpfiff. Sorgte in der 50. Minute mit einem viel zu kurzen Rückpass auf Neuer für Schnappatmung bei allen deutschen Fans. Durfte in den letzten 12 Minuten der regulären Spielzeit auf die Sechserposition wechseln, fiel dort aber lediglich mit einer mutigen, aber sinnfreien Grätsche auf. Traf beim Elfmeterschießen sicher. SPORT1-Note: 4,5

ALEKSANDAR PAVLOVIC: Startete – im Vergleich zu den ersten drei Spielen – deutlich verbessert in die Partie und zeigte sich passsicher. Viele kluge Pässe in die tiefe konnte er aber nicht setzen, dazu war die gegnerische Defensive zu dicht aufgestellt. Wirkte nach dem Rückstand zunehmend nervös, überwand diese Phase aber. Viel Licht, viel Schatten – immerhin auf dem aufsteigenden Ast. In der 79. Minute wurde er ausgetauscht. SPORT1-Note: 4,5

FELIX NMECHA: In der ersten halben Stunde mit zwei guten Balleroberungen. Allerdings lief bei ihm vieles im immer selben Tempo ab. Ging giftig in die Zweikämpfe, allerdings kamen die oft nur zustande, weil er zuvor den Ball verloren hatte. Hinzu kam, dass Enciso bei dessen Tor völlig übersah und allein ließ. Zur Halbzeitpause war sein Einsatz beendet. SPORT1-Note: 5

Wirtz teils gruselig – Horror-Zahlen für Sané

FLORIAN WIRTZ: Präsentierte sich in der Anfangsphase deutlich agiler als noch in der Vorrunde. Probierte viel, das meiste gelang aber nicht. Schließlich versteckte er sich in den 15 Minuten vor der Pause komplett. Nach Wiederanpfiff agierte er so überhastet, dass sogar ein Einwurf misslang. Aber: Die gute Flanke auf Havertz, der zum 1:1-Ausgleich traf, kam von ihm. Danach folgten teils gruselige Aktionen. In der 110. Minute nahm Nagelsmann ihn runter. SPORT1-Note: 5

DENIZ UNDAV: Rückte – viele werden sagen: „endlich“ – in die Startelf und ersetzte Jamal Musiala. Setzte in der 6. Minute eine erste Duftmarke, der Ball segelte aber am langen Eck vorbei. Danach bekam er wenig Gelegenheiten, sich auszuzeichnen. Ärgerlich: Sein Pass auf Havertz, der für höchste Gefahr sorgen hätten können, misslang völlig (45. Minute +3). Durfte nach der Pause noch 17 Minuten mitspielen und blieb auch in dieser Phase ohne echte Aktion. Insgesamt hatte er neun (in Ziffern: 9) Ballkontakte. SPORT1-Note: 5,5

LEROY SANÉ: Zunächst fleißig, aber allzu oft rannte er sich auf der rechten Offensivseite fest – da funktionierte es aus Sicht seiner Gegenspieler wunderbar, dass man ihn doppelte. Insgesamt fehlte Kreativität. Versuchte es in der zweiten Halbzeit immer häufiger mit Flanken aus dem Halbfeld – aber ohne Erfolg. Von seinen sieben Hereingaben kam keine (!) an und er gewann nur einen (!) Zweikampf. Horror-Zahlen. In der 88. Minute kam Woltemade für ihn ins Spiel. SPORT1-Note: 5,5

KAI HAVERTZ: Durch den Einsatz von Undav war der 27-Jährige eher Teil einer Doppelspitze statt alleiniger Stürmer. Havertz war viel unterwegs, herausspringen wollte aber nichts. Als es endlich Platz gab und schnell gehen musste, spielte er die Kugel den Paraguayern in die Füße (37. Minute). Zeigte in der 50. Minute erstmals offen seinen Frust. Vielleicht war er es, der den Arsenal-Star fünf Minuten später zum Ausgleichstreffer trieb. In der Folge aktiver und mit einer richtig guten Kopfballchance in der 78. Minute. Seinen Elfmeter verschoss er aber. SPORT1-Note: 4

Goretzka patzt direkt, Musiala kein Erfolgsfaktor

LEON GORETZKA: Kam in der Pause für Nmecha ins Spiel und verlor gleich beim ersten Ballkontakt die Kugel. Gewann lange Zeit keinerlei Zugriff auf die Partie und fiel lediglich durch einen abgeblockten Schuss in der 56. Minute auf. Agierte grundsätzlich eher als Achter oder gar als zweiter Zehner und lauerte offenkundig auf Kopfballchancen. SPORT1-Note: 5

JAMAL MUSIALA: Wurde in der 63. Minute für Undav eingewechselt. Wuselte sich allzu oft in die Gegenspieler, hatte Pech bei Abspielen und wurde kein Erfolgsfaktor. Bedenklich, wie selten er sich freispielen konnte. In der 115. Minute kassierte er für sein zu rustikales Einsteigen die Gelbe Karte. Seinen Elfer versenkte er. SPORT1-Note: 4

WALDEMAR ANTON: Kam in der 79. Minute für Pavlovic ins Spiel, übernahm aber die Rechtsverteidigerposition von Kimmich. Präsentierte sich zweikampf- und willensstark. Dass sein Block vor Tahs vermeintlichen Treffer nicht gegeben wurde, stellt keinen Skandal dar, pfeifen kann man das trotzdem nur, wenn man schrecklich kleinlich ist. Vergab in der 119. Minute die riesige Chance zur Führung. SPORT1-Note: 3

Woltemade bringt eine neue Note

NICK WOLTEMADE: Ab der 88. Minute mit von der Partie. Anschließend war zu spüren, wie sehr er von seinen Mitspielern gesucht wurde. Brachte immerhin eine neue Note ins deutsche Spiel und war sich auch fürs Verteidigen nicht zu schade. Seinen Elfer verschoss er. SPORT1-Note: 4,5

NADIEM AMIRI: Wurde in der 110. Minute eingewechselt und ersetzte Wirtz. Aus dem Spiel gelang nicht viel. Sein Freistoß in der 120. Minute sorgte immerhin für etwas Puls bei den Paraguayern. Seinen Elfer versenkte er. SPORT1-Note: keine Bewertung