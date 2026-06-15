WM 2026: Spaniens Presse wirft unangenehme Fragen auf

Moritz Pleßmann 15.06.2026 • 21:28 Uhr Zum Auftakt der WM kommt Spanien gegen Kap Verde nicht über ein 0:0 hinaus. Die Presse reagiert entsprechend deutlich auf die Blamage.

Spanien hat sich als Titelfavorit zum Auftakt der WM 2026 mit einem 0:0 gegen Neuling Kap Verde blamiert. Die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente wirkte über weite Strecke ideenlos und kam nicht über ein müdes Unentschieden hinaus.

Die nationale und internationale Presse reagierte vielsagend. Während die spanische Leistung vielfach kritisiert wird, gibt es für Debütant Kap Verde lobende Worte.

SPORT1 hat erste Reaktionen der Presse gesammelt:

SPANIEN

Marca: „Ein Drama. Spanien schafft es nicht, beim Auftaktspiel gegen Kap Verde ein Tor zu erzielen, was die Lage für den weiteren Verlauf der Gruppenphase erschwert … und einen schrecklichen Eindruck für die Zukunft hinterlässt. Ein schlechtes Spiel, eine schlechte Taktik, eine verspätete Reaktion … und jede Menge Zweifel. Es gibt noch Raum für Verbesserungen, es gibt noch Spielraum und Zeit für eine Reaktion … aber ehrlich gesagt ist das ein herber Rückschlag.“

As: „Ein gewaltiger Knall. Ein trauriges torloses Unentschieden, das uns mit Zweifeln erfüllt. Ein seelenloses Spanien mit nur sieben Torschüssen. Machtlos. Der große Favorit auf den Titel? Stecken wir diese Schlagzeile erst einmal in die Schublade.“

Mundo Deportivo: „Enttäuschendes Spanien, das nicht über ein torloses Unentschieden gegen Kap Verde hinauskam, das sich in seinem ersten Spiel in der Geschichte der Weltmeisterschaften mit aller Kraft verteidigt hat.“

ENGLAND

The Sun: „Die Außenseiter aus Kap Verde sorgten für eine WM-Sensation – während Spanien im Mercedes-Benz-Stadion einen katastrophalen Auftakt hinlegte.“

Daily Mail: „Die drittkleinste Nation in der Geschichte des Turniers besiegt den Europameister schockierend und holt einen historischen Punkt.“

Independent: „Kap Verde sorgte für die bisher größte Überraschung der Weltmeisterschaft, als es im Auftaktspiel der Gruppe H in Atlanta gegen Europameister Spanien ein hart umkämpftes torloses Unentschieden erzielte.“

The Guardian: „Kap Verde sorgt bei seinem WM-Debüt mit einem historischen Unentschieden für eine Überraschung gegen Spanien […] Wow, einfach nur wow. Um 13:57 Uhr Ortszeit in Atlanta, 3.291 Meilen von zu Hause entfernt, ertönte der Schlusspfiff im ersten WM-Spiel der Kapverdier, und sie hatten es tatsächlich geschafft – und was sie vollbracht hatten, war der Wahnsinn: Sie hatten den Favoriten ein Unentschieden abgerungen.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Unglaublich! Spanien trifft nicht, Kap Verde holt ein sensationelles 0:0. Kolossale Blamage für die Spanier, die an der Latte von Ferran Torres scheitern. Auch der Einsatz von Lamine Yamal nützt nichts, die Kapverdier schreiben Geschichte.“

SCHWEIZ

Blick: „Spanien von WM-Neuling blamiert: Titelfavorit Spanien kommt gegen den krassen Außenseiter Kap Verde nicht über ein Remis hinaus. Nicht einmal ein Sieg springt für den amtierenden Europameister in Atlanta raus. Was für eine Schmach.“

ÖSTERREICH