WM 2026: So emotional jubelten Kap Verdes Helden

SID 27.06.2026 • 05:13 Uhr Der kleine Inselstaat sorgt für die größte Überraschung des Turniers. Und nun wartet der Weltmeister.

Gebannt starrten Vozinha und seine Mitspieler aufs Handy, Arm in Arm beteten sie und fieberten dem Ende des Parallelspiels entgegen – und als der kleine afrikanische Inselstaat erlöst und die größte Sensation dieses Turniers perfekt war, brachen alle Dämme. Kap Verdes WM-Helden sprangen wild durcheinander, der neue Starkeeper Vozinha reckte die Faust nach oben, seine Mutter wedelte berauscht ihre Fahne und bei den Fans flossen Tränen der Freude.

„Das ist ein sehr besonderer Moment. Ich glaube, so etwas habe ich auf dem Platz noch nie gefühlt. Ich wollte fast weinen. Es war so emotional“, sagte Deroy Duarte, nachdem er mit seinen Teamkollegen auf einer schier unendlichen Ehrenrunde den historischen Erfolg gefeiert hatte: „Wir haben es so sehr verdient. Wir sind ein kleines Land, eine kleine Bevölkerung. Aber wir haben ein großes Herz.“ Und nun das Duell mit Superstar Lionel Messi vor der Brust.

Früher habe er Argentiniens Spiele „immer im Fernsehen gesehen. Für mich ist das ein Traum, der wahr wird“, sagte Duarte, der im Sechzehntelfinale am 4. Juli (0.00 Uhr MESZ) in Miami mit der kleinsten Nation, die je die K.o.-Runde einer WM erreichte, den Weltmeister fordert. Dies sei „eine Ehre und eine Belohnung. Wir sehen es als eine weitere Chance, Geschichte zu schreiben. Also warum nicht? Wir werden alles geben. Und am Ende des Spiels werden wir sehen.“