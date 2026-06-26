WM 2026: Später Sieg - Türkei siegt zum Abschluss

SID 26.06.2026 • 06:05 Uhr Die Türkei jubelt zum Abschluss gegen den Gastgeber USA. Der entscheidende Treffer fällt spät.

Lange Gesichter bei den Hollywood-Stars: WM-Gastgeber USA hat vor dem Start der K.o.-Runde einen Stimmungsdämpfer kassiert. Die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino verlor nach einer Mega-Rotation ihr sportlich bedeutungsloses drittes Gruppenspiel 2:3 (1:2) gegen die Türkei und verpasste eine makellose Gruppenphase. Die Türkei verabschiedete sich erhobenen Hauptes von ihrer ersten WM seit 24 Jahren.

Vor den Augen der Hollywood-Stars Brad Pitt, Leonardo DiCaprio und Jessica Alba traf der eingewechselte Kaan Ayhan (90.+8) spät zum Sieg für die Türkei, die bereits vor der Partie ausgeschieden war. Die weiteren türkischen Treffer erzielten Jungstar Arda Güler (10.) und Orkun Kökcü (31.).

Für die ohne zahlreiche Leistungsträger angetretenen US-Amerikaner trafen Auston Trusty (3.) und Sebastian Berhalter (49.) im gigantischen SoFi Stadium in Los Angeles. Im Sechzehntelfinale treffen die USA in Santa Clara auf Bosnien und Herzegowina um Schalke-Stürmer Edin Dzeko (Donnerstag, ab 2 Uhr im LIVETICKER).

„Natürlich willst du jedes Spiel gewinnen“, sagte der ehemalige Schalker Weston McKennie, „wir wollten auch zeigen, dass die ersten beiden Siege kein Zufall waren. Aber die Türken waren sehr präzise und haben ihre Chancen genutzt.“

WM: Pfiffe von den Fans

Weil der Gruppensieg bereits feststand, hatte Pochettino zum Schutz seiner mit Gelb vorbelasteten Schlüsselspieler eine Rotation angekündigt – und veränderte sein Team im Vergleich zum 2:0 gegen Australien auf neun Positionen. Die Türkei hatte sich vorgenommen, ihre erste WM-Endrunde seit 24 Jahren „mit Stolz“ (Kenan Yildiz) zu beenden – doch es ging denkbar schlecht los. Trusty wurde bei einer Ecke am zweiten Pfosten sträflich alleingelassen und schoss ins kurze Eck zur frühen Führung ein.

Die Türkei zeigte sich vom Rückstand aber unbeeindruckt und schlug prompt zurück: Güler schloss eine Umschaltsituation überlegt ab. Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Ein Treffer von Mark McKenzie zählte aufgrund einer Abseitsstellung nicht, wenig später traf Kökcü nach einem schön ausgespielten Angriff ins lange Eck. Zur Halbzeit gab es leichte Pfiffe der US-Fans.