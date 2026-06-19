WM 2026: Spanien-Juwel Gavi erklärt "seltsame" Rückennummer

Niklas Sagner 19.06.2026 • 14:54 Uhr Gavi scheint unter Trainer Luis de la Fuente gesetzt zu sein. Im Interview mit der AS erklärt er seine ungewöhnliche Trikot-Wahl und spricht über das Verhältnis zu seinem Nationaltrainer.

Mit der Rückennummer 9 verbindet man im Fußball für gewöhnlich Mittelstürmer. In der spanischen Nationalmannschaft trägt allerdings Mittelfeldspieler Gavi die Ziffer auf der Rückseite seines Trikots. Wie es dazu kam, hat der Barcelona-Star nun in einem Interview erklärt.

„Da ich mit der 9 debütierte, habe ich sie immer gerne getragen. Ich verstehe, dass die Leute es seltsam finden, aber ich liebe es“, sagte der 21-Jährige der spanischen Zeitung AS. Sein Debüt für La Furia Roja hatte er 2021 im Alter von lediglich 17 Jahren gegeben.

Wie lange er die neun noch tragen will? „Ich habe sie immer getragen – und bis jemand, der mehr Spiele gespielt hat als ich, mich darum bittet, werde ich sie weiter tragen“, betonte Gavi.

Den Gewinn der Europameisterschaft 2024 hatte Gavi aufgrund eines Kreuzbandrisses verpasst, inzwischen hat er jedoch wieder zu alter Stärke zurückgefunden. Die Bedeutung einer WM-Teilnahme für Gavi wird in einem veröffentlichten Video, in dem ein Teil der Barca-Mannschaft gemeinsam die Nominierung verfolgte, deutlich.

Als Gavi von seiner WM-Teilnahme erfahren hatte, war der Mittelfeld-Antreiber in Tränen ausgebrochen. In der Saison absolvierte er für die Katalanen lediglich elf Einsätze in LaLiga, eine Teilnahme an der WM war deswegen nicht selbstverständlich

Gavi: „War der glücklichste Junge der Welt“

„In diesem Moment dachte ich daran, wie kaputt ich bis dahin gewesen war. Ich hatte es in diesen zwei Jahren wegen der Verletzungen wirklich schwer. Aber wenn die Belohnung für all die harte Arbeit und die Opfer eine Weltmeisterschaft ist, dann ist man einfach überglücklich. Und in diesem Moment war ich der glücklichste Junge der Welt“, berichtete Gavi von seiner WM-Nominierung.

Eine besondere Verbindung hat der Spieler des FC Barcelona auch zu seinem Nationaltrainer Luis de la Fuente. „Das zeigt, welche menschliche Größe diese Spieler haben“, sagte de la Fuente über das erschienene Video von Gavi: „Und das ist genauso wichtig wie das Fußballerische. Ich freue mich, dass er so bewegt war, denn wir wissen, wie sehr er sich darauf freut.“

Gavi schwärmt von de la Fuente

De la Fuente plant offenbar auch bei der WM mit Gavi. Vor den beiden jüngsten Testspielen hatte der Mittelfeldakteur seit November 2023 lediglich einen einzigen Kurzeinsatz für die spanische Nationalmannschaft absolviert. Trotzdem startete Gavi im ersten WM-Gruppenspiel gegen Kap Verde.