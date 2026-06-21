WM 2026: Spanien - Saudi-Arabien heute nicht im Free-TV - Aufstellung da! Entscheidung um Yamal gefallen

SPORT1 21.06.2026 • 16:28 Uhr Lamine Yamal kehrt gegen Saudi-Arabien in die Startelf von Spanien zurück. Gegen den Wüstenstaat benötigen die Iberer dringend einen Sieg.

Mitfavorit Spanien will bei der Weltmeisterschaft 2026 den ersten Sieg einfahren. Nach dem geradezu blamablen 0:0 gegen Außenseiter Kap Verde zum Auftakt soll im zweiten Vorrundenspiel ein Dreier her.

Nächster Gegner der Mannschaft um Superstar Lamine Yamal, der vermutlich erneut nicht von Beginn an auflaufen kann, ist Saudi-Arabien. Das Spiel beginnt um 18 Uhr (hier im LIVETICKER) und ist nicht im Free-TV zu sehen.

WM 2026 heute nicht im Free-TV: So verfolgen Sie Spanien – Saudi-Arabien

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Fußball-WM: Yamal kehrt in Startelf zurück

Im Duell mit Saudi-Arabien setzt Spanien in der Startelf auf Superstar Lamine Yamal. Der Youngster des FC Barcelona wurde gegen Kap Verde erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt, nachdem er in der WM-Vorbereitung aufgrund eines Muskelrisses kürzer hatte treten müssen.

Spanien-Coach Luis de la Fuente verändert seine Startelf im Vergleich zum 0:0 gegen Kap Verde auf insgesamt vier Positionen. Für Marcos Llorente, Gavi, Ferran Torres und Fabián Ruiz beginnen Pedro Porro, Dani Olmo, Alex Baena und Yamal.

Spanien vs. Saudi-Arabien: Die Aufstellungen

Spanien: Unai Simon – Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri – Dani Olmo, Pedri – Lamine Yamal, Oyarzabal, Alex Baena

Saudi-Arabien: folgt