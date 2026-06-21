Mitfavorit Spanien will bei der Weltmeisterschaft 2026 den ersten Sieg einfahren. Nach dem geradezu blamablen 0:0 gegen Außenseiter Kap Verde zum Auftakt soll im zweiten Vorrundenspiel ein Dreier her.
WM 2026: Spanien - Saudi-Arabien heute nicht im Free-TV - Aufstellung da! Entscheidung um Yamal gefallen
Startelf? Yamal-Entscheidung gefallen
Nächster Gegner der Mannschaft um Superstar Lamine Yamal, der vermutlich erneut nicht von Beginn an auflaufen kann, ist Saudi-Arabien. Das Spiel beginnt um 18 Uhr (hier im LIVETICKER) und ist nicht im Free-TV zu sehen.
WM 2026 heute nicht im Free-TV: So verfolgen Sie Spanien – Saudi-Arabien
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Fußball-WM: Yamal kehrt in Startelf zurück
Im Duell mit Saudi-Arabien setzt Spanien in der Startelf auf Superstar Lamine Yamal. Der Youngster des FC Barcelona wurde gegen Kap Verde erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt, nachdem er in der WM-Vorbereitung aufgrund eines Muskelrisses kürzer hatte treten müssen.
Spanien-Coach Luis de la Fuente verändert seine Startelf im Vergleich zum 0:0 gegen Kap Verde auf insgesamt vier Positionen. Für Marcos Llorente, Gavi, Ferran Torres und Fabián Ruiz beginnen Pedro Porro, Dani Olmo, Alex Baena und Yamal.
Spanien vs. Saudi-Arabien: Die Aufstellungen
Spanien: Unai Simon – Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri – Dani Olmo, Pedri – Lamine Yamal, Oyarzabal, Alex Baena
Saudi-Arabien: folgt
Saudi-Arabien hat wie Spanien nach dem 1:1 gegen Uruguay ebenfalls einen Punkt auf dem Konto, die Gruppe H ist vor dem zweiten Spieltag damit völlig offen. Alles andere als ein Gruppensieg der hoch gehandelten Spanier wäre allerdings eine Überraschung.